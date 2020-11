Van villa naar bunker: ophef om nieuwe woning Guus Meeuwis

Bunker, mausoleum of crematorium. Het zijn een paar van de woorden waar het nieuwbouwhuis van Guus Meeuwis mee wordt beschreven. Foto's van zijn oude én nieuwe huis roepen op Twitter een hoop verontwaardigde reacties op. Veel mensen vinden het onbegrijpelijk dat Guus zijn villa liet slopen om de huidige woning ervoor in de plaats te zetten.Guus kocht een villa in Tilburg het voorjaar van 2018 voor ruim een miljoen euro. Dat najaar begon de sloop van zijn peperdure optrekje. De villa had geen beschermde of monumentale status en mocht daarom met de grond gelijk gemaakt worden. Ook de nieuwbouwplannen van de Brabantse zanger werden goedgekeurd.Claudia Emmens zette vanochtend een foto van het nieuwe huis op Twitter, met ter vergelijking een foto van de gesloopte villa ernaast. "Het huis wat Guus Meeuwis kocht hier in Tilburg en hoe het er nu uitziet vat 2020 wel samen", is haar oordeel.De reacties op de tweet zijn niet mals. Veel mensen zijn niet te spreken over het eindresultaat. "Onbegrijpelijk dit. Het is een bunker zonder licht", is een van de reacties. "Hoe kan de gemeente in vredesnaam goedkeuren dat een 103 jaar oud pand in goede staat tegen de vlakte gaat voor dit gedrocht", schrijft een ander.Ook krijgt het nieuwe huis meermaals de stempel 'crematorium'. Er zijn inmiddels zo'n 2000 likes voor de tweet en meer dan 650 reacties, waarvan de meeste negatief is. De schrijfster van de tweet vult tussen de reacties zelf nog aan: "Als zij er gelukkig van worden prima, maar het is zo misplaatst in de straat waar het staat."