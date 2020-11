Vrouw heeft taille van 18 cm

Raquel Skellington uit New York heeft de smalste taille; ongeveer 18 cm.De jonge vrouw startte op haar 13e leeftijd met het dragen van korsetten onder haar schooluniform vanwege gezondheidsredenen.De nu 20-jarige jonge Raquel zegt dat ze last had van rugklachten en genoodzaakt was om korsetten te dragen. Maar al heel gauw raakte ze verslaafd aan de korsetten en kan ze er nu niet zonder.Het model ging van een taille van 45 cm naar 18 cm, 40 cm kleiner dan het Britse gemiddelde. Raquel heeft er zeven jaar lang over gedaan om op haar favoriete cartoonfiguur Jessica Rabbit te lijken. Wat eerst onmogelijk leek, heeft ze nu bereikt. Door korsetten te dragen die gemaakt zijn uit staaldraad, wist ze haar taille te manipuleren tot wat het nu is, meldt The Sun.Raquel geeft toe dat het extreem laten krimpen van je taille ongezond is. “Ik weet dat mijn ribben en organen worden samengedrukt, maar het houdt me niet tegen.”Ook de reacties die de vrouw op straat krijgt doen haar niets. “Sommige mensen houden ervan, andere haten het. Op die momenten blijf ik mijzelf eraan herinneren dat ik het voor mijzelf doe. Ik hou van mijzelf en kan mijn lichaam aanpassen, dus waarom zou ik het niet doen?”