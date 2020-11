Mondkapje in de kerststal van de Sint Jan: Hart onder de riem, desnoods tot en met Pasen

Een ‘wonderbaarlijke’ primeur in de lange historie van de kerststal in de Bossche Sint Jan. Inhakend op de actualiteit draagt een van de figuranten in de kerststal een mondkapje. Ondertussen stellen de bouwers alles in het werk om de kerststal gewoon op 4 december open te laten gaan.



Het is niet lukraak gekozen, vertelt plebaan Vincent Blom. De herbergier is een bewuste keuze om de horeca een hart onder de riem te steken. “Als in de horeca mondkapjes verplicht zijn, dan ook in de herberg van Bethlehem", vertelt de priester van de Sint Jan.



Helga Gerritzen, woordvoerster van de Bossche horeca, is overdonderd door het gebaar van Blom. “Ik vind het superleuk, oprecht heel mooi.”



“Dit geeft echt een gevoel van samen”, zegt ze. “Met dit gebaar wordt een signaal gegeven dat de Bossche Sint Jan, het icoon van de stad, midden in de samenleving staat. Daar mogen sommigen een voorbeeld aannemen. Echt fantastisch en een superleuk gebaar.”



De kerststal in Den Bosch, die jaarlijks zo'n tachtigduizend bezoekers trekt, zal hoe dan ook opengaan. Als de geplande opening op 4 december niet door kan gaan vanwege de coronacijfers of de maatregelen, dan blijft de kerststal gewoon staan. "Desnoods laten we hem staan tot de Pasen", aldus plebaan Vincent Blom. "Dan maar een paasstal, maar hij zal voor iedereen te bezoeken zijn."

Reacties

22-11-2020 06:27:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.653

OTindex: 75.526



Eigenlijk is 'kerstmis' het "heidense" feest van de zonnewende..

En pasen valt ongeveer gelijk met het Joodse Pesach.

.. Dus wat maakt het allemaal uit.



Laatste edit 22-11-2020 06:32 Paasstal is sowieso beter, per slot van rekening is Jesus geboren in het voorjaar, toen er lammetjes waren..Eigenlijk is 'kerstmis' het "heidense" feest van de zonnewende..En pasen valt ongeveer gelijk met het Joodse Pesach... Dus wat maakt het allemaal uit.

22-11-2020 07:19:56 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.837

OTindex: 2.269





Kerstmis, Pasen, Pinksteren, noem maar op, dat zijn allemaal religieuze feesten, maar Pesach is dat niet



Met Pesach wordt het einde van de joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte en daarmee de bevrijding van het joodse volk van de slavernij.



Christenen vieren Pasen vanuit hun geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de derde dag na zijn kruisiging.



Dus dat deze twee datums dicht bij elkaar liggen is louter toeval. @allone : Bijna goed, but no cigarKerstmis, Pasen, Pinksteren, noem maar op, dat zijn allemaal religieuze feesten, maar Pesach is dat nietDus dat deze twee datums dicht bij elkaar liggen is louter toeval.

