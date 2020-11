Ambtenaren krijgen handboek lastige vragen na uitzending van Lubach

Ambtenaren hebben, om te kunnen reageren op een kritisch item van presentator Arjen Lubach over de plannen om van het gas te gaan, een speciaal handboek gekregen. Dat heeft de naam 'handboek lastige vragen'.Het handboek is door een kritische ambtenaar naar De Telegraaf gestuurd. Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck bevestigt dat het document echt is, maar dat het niet van de gemeente maar van het Regionaal Energieloket is.Wel hebben de ambtenaren de link naar het document van hun leidinggevende gekregen. 'De link naar de gids is gedeeld als input voor als collega’s vragen krijgen van bewoners of andere collega’s en het is dus juist dus bedoeld als handvat om er het gesprek over te voeren', laat de woordvoerder weten.Opvallend is dat het Regionaal Energieloket op de tweede pagina van het handboek al heeft geschreven dat het niet doorgestuurd mag worden aan inwoners. Daarna worden de 'feiten en fabels' over het item van Lubach samengevat.Zo geeft het loket, dat een 'unieke samenwerking tussen gemeenten, lokale organisaties en het bedrijfsleven' is, Lubach op een aantal punten gelijk. Isoleren kan 'de beste eerste stap' en duurzaam verwarmen brengt 'nog heel wat uitdagingen met zich mee'.Maar er is dus ook kritiek. Warmtepompen leveren volgens het loket wel degelijk klimaatwinst op omdat ze efficiënter zouden zijn en warmetenetten zouden in de toekomst wel CO2 besparen als er andere bronnen voor zijn. Nu draaien ze vooral op aardgas.