Boze bruid stuurt klacht naar maker van bruidsjurk. Maar dan wordt ze gewezen op haar gênante blunder!

Online kledij bestellen en bij het passen vaststellen dat er iets niet klopt, is natuurlijk zéér vervelend.‘t Overkwam ook onderstaande, aanstaande bruid. Ze had online een mooie bruidsjurk gevonden én meteen ook besteld.“Twee weken geleden kwam mijn bruidsjurk toe. Ik was echt boos over hoe de bruidsjurk eruitzag toen ik ze aantrok. Ik stuurde een boze klacht naar het bedrijf en wilde de jurk terugsturen. Ik nam ook enkele foto’s, waarop te zien is dat de jurk totaal niet leek op wat ik besteld had”, aldus de dame op Facebook.Zes dagen geleden kreeg ze echter een antwoord van het bewuste bedrijf. “Je hebt de jurk binnenstebuiten aan. Gelieve de bruidsjurk op correcte wijze te dragen”, klonk het droogjes.Haar opmerkelijke klacht én blunder gaan nu viraal op Facebook. In geen tijd werd haar post zo’n 370 keer gedeeld.