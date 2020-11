Gemeente Westerwolde stopt 3 ton in pot voor verbetering leefbaarheid Ter Apel, maar niemand meldt zich voor een bijdrage

Op een geldpot met 3 ton van de gemeente Westerwolde, bedoeld om de leefbaarheid in Ter Apel te verbeteren, is nog geen enkele keer een beroep gedaan.



Westerwolde krijgt jaarlijks geld van het COA voor het asielcentrum in Ter Apel. Twee jaar geleden besloot de gemeenteraad daarvan 3 ton in een apart ‘potje’ te stoppen. Het geld kan gebruikt worden voor het uitvoeren van door inwoners van Ter Apel aangedragen plannen die de leefbaarheid voor alle Ter Apelers bevorderen.



Maar geen enkel plan is dus nog ingediend. ,,Erg jammer’’, zegt Harm Jan Kuper, CDA-raadslid. ,,Vermoedelijk weten velen niet dat die pot bestaat.’’



Zijn partij heeft binnen de gemeenteraad voorgesteld het bedrag in een nieuw fonds te stoppen, daar spelregels aan te verbinden en er ruchtbaarheid aan te geven.



Dit voorstel werd door andere oppositiepartijen (GroenLinks, VVD, Lijst Timmermans) gesteund maar haalde geen meerderheid. Ook wethouder Bart Huizing (PvdA) ziet niets in zo’n fonds en spelregels. ,,Zo creëer je ook beperkingen. Extra ruchtbaarheid is wel prima.’’

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: