Schedel met zonnebril op schoorsteen blijkt van man die al acht jaar vermist is

Een bezorgde inwoner van Morgan County in de Amerikaanse staat Tennessee lichtte vorige week de politie in over een schedel met zonnebril op de schoorsteenmantel van een huis. Na forensisch onderzoek bleek het om een echte schedel te gaan: die van Junior Willie McCann, een 79-jarige man die al acht jaar vermist werd.

De politie doet nu een oproep naar de bevolking voor meer informatie over dit bizarre verhaal, schrijft onder meer de New York Post. Na een tip van een ongeruste burger nam de politie de schedel in beslag voor tests. Het forensisch centrum van de universiteit van Tennessee onderwierp hem aan een DNA-test en ontdekte dat het om de schedel ging van de 79-jarige Junior Willie McCann, een man die al sinds 2012 vermist was.

Volgens openbaar aanklager Russell Johnson zou McCann vermoord zijn door een familielid, dat intussen ook overleden is. Iemand vond de schedel al in maart vorig jaar en zou die aan iemand gegeven hebben. Die persoon plaatste de schedel vervolgens op zijn schoorsteenmantel. Na verloop van tijd kreeg de schedel ook een zonnebril aangemeten. Waarom zowel de vinder als de eigenaar van het huis niet meteen naar de politie gingen, wordt nog onderzocht.





Reacties

31-10-2020 14:20:20 Mamsie

Oudgediende



Quote:

vermoord zijn door een familielid, dat intussen ook overleden is.



Ja hoor, het zal eens níet zo zijn, de dader ligt in het graf.... Ja hoor, het zal eens níet zo zijn, de dader ligt in het graf....

31-10-2020 14:21:42 De Paus

Oudgediende



S De inmiddels ook overleden vermoedelijke dader was een familielid en hij heeft kennelijk wel het lijk gedumpt, maar de schedel bewaard. Dat wijst erop dat de dader schizofreen was. Zowel het doden van een familielid, als het bewaren van een belangrijk bewijsstuk van de moord wijst in die richting. Waarom hebben de vinder en de eigenaar van de woning de politie niet gebeld? Ik denk dat die mensen gedacht hebben dat de schedel van iemand was die al eeuwen geleden is overleden. Bij het opruimen van oude begraafplaatsen worden die oude schedels vaak meegenomen en ook wel via het internet te koop aangeboden.

