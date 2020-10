Student Bob koopt kunstwerk van bekende Franse schilder op Marktplaats

Je snuffelt wat op Marktplaats en stuit plotseling op een werk van een beroemde schilder: het overkwam de 22-jarige kunststudent Bob uit Haarlem. Het gaat om een werk van de Franse kubist André Lhote. "Het moet enkele tienduizenden euro's waard zijn", zegt Bob.Het schilderij stond al twee weken op Marktplaats toen Bob het voorbij zag komen. Het was al een tijdje in het bezit van een familie in Bloemendaal, die er een paar honderd euro voor vroeg. "Het kan best zijn dat je iets moois koopt, maar wij hebben er geen verstand van", zeiden ze.Eerst dacht Bob nog dat het een vervalsing was, maar niets bleek minder waar. Hij kocht het en nog diezelfde maand zat hij in de trein naar Parijs, met het schilderij in een 'mooi koffertje' onder z'n arm.In Parijs ontmoette hij directrice Dominique Bermann Martin van de Association André Lhote, een vereniging die de werken van de schilder André Lhote verzamelt. Bermann Martin is wereldwijd de enige die de werken van Lhote op echtheid mag beoordelen.Ze is nu bezig met het oeuvrewerk van Lhote. "Je betaalt een bedrag voor deze beoordeling en krijgt dan een certificaat van echtheid", legt Bob uit.Dat certificaat komt er, want Bermann Martin had haar oordeel vrij snel klaar: het schilderij is echt. Ze vroeg Bob om goede foto's te maken, want die had ze nodig voor de oeuvrecatalogus.Het werk moet enkele tienduizenden euro's waard zijn, zegt Bob. "Maar ik ga er geen bedrag op vastpinnen."Bob had dus een écht kunstwerk ontdekt op marktplaats van André Lhote. Een schilder die minder bekend is in Nederland, maar in Frankrijk zeer bekend is. "Van het kubisme zijn Picasso en Lausanne de bekendste schilders", zegt hij.Toeval was het niet dat Bob stuitte op het kunstwerk. Via de zoekopdracht 'kubisme' ging hij gericht op zoek naar voorwerpen van zijn favoriete kunststroming. Zo ontdekte hij ook de Franse kubist en herkende hij het schilderij.De liefde voor kunst werd met de paplepel ingegoten door zijn opa en moeder. Hij zet de traditie door, want start dit jaar met de master kunst, markt en connaisseurschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.Zijn medestudenten heeft hij nog niet over de ontdekking verteld. "Ik ben niet iemand die te koop loopt met verhalen. Donderdag hebben we college, dan zullen ze het al wel gehoord hebben."Contact met de familie uit Bloemendaal heeft hij niet meer gehad. "Tsja, voor hen is het minder leuk. Alleen zij hadden ook kunnen besluiten om naar Parijs te gaan en het werk te laten beoordelen."