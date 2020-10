Aanhanger schiet los van auto op N372. Fietsende meisjes weten projectiel ternauwernood te ontwijken

Op de N372 tussen Peize en Groningen is vrijdagmiddag een meisje op een fiets lichtgewond geraakt door een losgeraakte aanhanger.Het ongeval gebeurde in de richting naar Groningen. De politie meldt dat een aanhanger achter een auto begon te slingeren en vervolgens los raakte. De aanhanger ging een aantal keer over de kop en belandde op het fietspad naast de N372, waar twee meisjes fietsten.Een van de twee wist de aanhanger ternauwernood te ontwijken en raakte niet gewond. Het andere meisje raakte wonder boven wonder slechts lichtgewond. Zij is ter controle met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.„Het is nu nog even de vraag of het meisje gewond is geraakt door de botsing met de aanhanger, of door haar uitwijkmanoeuvre. Gelukkig liep het af met een sisser,” meldt politiewoordvoerder Bert Sietzema.Waardoor de aanhanger ging slingeren, is volgens de politie nog niet bekend.