Vals alarm: CoronaMelder-app slaat op tilt door telefoontassen op school

Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is gestopt met het gebruiken van 'telefoontassen' in de klaslokalen. Door de tassen gaf de CoronaMelder-app van leerlingen een vals alarm.



De CoronaMelder-app houdt in de gaten of je voor een langere periode binnen anderhalve meter afstand van iemand anders met de app bent geweest. Maar de veronderstelling daarbij is dat mensen hun telefoon bij zich hebben. Echter, op sommige scholen worden de telefoons van leerlingen voor het begin van de les ingezameld. Bijvoorbeeld in een bak of 'telefoontas'.



Volgens bestuurder Albert Weishaupt van het Roelof van Echten College kwam hierdoor een valse melding via de app binnen. ,,Twee leerlingen kregen een melding die simpelweg niet klopte."



Het is niet zo dat leerlingen in het voortgezet onderwijs anderhalve meter afstand moeten houden, maar als alle telefoons van een klas binnen anderhalve meter van elkaar liggen, dan is de CoronaMelder-app niet meer betrouwbaar. Die denkt namelijk dat de hele klas een uur lang op elkaars lip heeft gezeten, terwijl dat natuurlijk niet het geval is, vertelt Weishaupt.



Toen duidelijk werd dat het om een vals alarm ging, stopte de school volgens Weishaupt direct met het gebruik van de telefoontassen. Leerlingen hebben hun telefoon nu met het geluid op 'stil' in hun broekzak of tas. Als de app dan met een melding komt, gaat het wel om leerlingen die voor een langere periode bij elkaar hebben gezeten.

over die CoronaMelder lezen we hier vast nog vaker

