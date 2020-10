NASA-sonde bereikt oppervlakte planetoïde, op 333 miljoen kilometer van de aarde

De Amerikaanse ruimtesonde Osiris-Rex heeft het oppervlak van de planetoïde Bennu bereikt. De missie heeft als doel het opzuigen van ruimtegruis van de planetoïde. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA ging alles volgens plan. "Touchdown bevestigd", klonk het rond middernacht Nederlandse tijd.



Of het de sonde ook echt gelukt is om voldoende ruimtegruis op te zuigen van Bennu, die zo'n 333 miljoen kilometer van de aarde verwijderd is, wordt vermoedelijk binnen een week duidelijk. Als het niet gelukt is, moet het team van de NASA de sonde in januari nog een keer naar het oppervlak van Bennu sturen. Het is de bedoeling dat de sonde het ruimtegruis in 2023 aflevert op aarde, zodat wetenschappers ermee aan de slag kunnen.



Osiris-Rex werd vier jaar geleden door de NASA gelanceerd naar de planetoïde en kwam daar twee jaar geleden aan. Sindsdien zweeft de sonde op een paar honderd meter afstand rond Bennu. In die periode werd het oppervlak van het rotsblok in kaart gebracht. Bennu is niet veel groter dan het Empire State Building. De hele operatie duurde ruim vier uur en werd volautomatisch uitgevoerd.



Ontstaan van de aarde

Wetenschappers zijn zeer geïnteresseerd in de samenstelling van rotsblokken als Bennu. De planetoïde is ontstaan in de eerste tien miljoen jaar van ons zonnestelsel, meer dan 4,5 miljard geleden. De verwachting is dat de planetoïde ons daarom veel kan vertellen over die tijd. De aarde is ontstaan uit rotsblokken die vergelijkbaar zijn met Bennu, die door de tijd heen zijn samengeklonterd.



Het doel van de missie is om minimaal 60 gram ruimtegruis van Bennu op te zuigen, maar wetenschappers hopen dat de sonde enkele kilo's heeft weten op te zuigen.



De VS is niet het eerste land dat een monster van een planetoïde naar de aarde wil halen. Eerder lukte dat Japan al met de sonde Hayabusa, maar dat ging om een veel kleinere hoeveelheid materiaal.

Reacties

21-10-2020 07:46:30 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.726

OTindex: 6.077

Van NASA, dus groot nieuws!



Hayabusa 2 deed hetzelfde kunstje anderhalf jaar geleden op de planetoïde Ryugu en is met zijn bodemmonsters alweer onderweg naar de aarde. (Aankomst 6 december a.s.)

Maar ja, Japans, dus nauwelijks interessant voor de westerse pers.



21-10-2020 08:56:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.215

OTindex: 25.588

@venzje :

Maar ja, Japans, dus nauwelijks interessant voor de westerse pers. QuoteMaar ja, Japans, dus nauwelijks interessant voor de westerse pers.



Ik zie iets vergelijkbaars met de berichtgeving over tropische cyclonen.



Elke keer als zo'n beest over komt zeilen schreeuwen de Amerikanen moord en brand en komt het hier groot in het nieuws. Komt zo'n ding over de Filipijnen is het business as usual. Soms wordt het hier gemeld, vaak niet. Amerikanen hebben de neiging harder te schreeuwen dan Japanners.Ik zie iets vergelijkbaars met de berichtgeving over tropische cyclonen.Elke keer als zo'n beest over komt zeilen schreeuwen de Amerikanen moord en brand en komt het hier groot in het nieuws. Komt zo'n ding over de Filipijnen is het business as usual. Soms wordt het hier gemeld, vaak niet.

21-10-2020 09:19:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.726

OTindex: 6.077





Het is inderdaad zoals

Bij de politiek zie je dat ook. De meeste Nederlanders weten niet hoe de president heet van onze belangrijkste handelspartner en buurland. Of hoe de politieke verhoudingen zijn in het voor ons loeibelangrijke Nordrhein-Westfalen, waar nog onlangs verkiezingen waren. Maar als er aan de andere kant van de wereld een Amerikaanse senator een scheet laat, staat het hier op de voorpagina's.

@Sjaak : Tuurlijk, er is wel over geschreven, anders zou ik het ook niet weten. Mijn Japans is namelijk wat roestig. Maar zo veel ophef als over Osiris-Rex heb ik toch niet opgemerkt.Het is inderdaad zoals @Emmo zegt: Amerikanen schreeuwen harder.Bij de politiek zie je dat ook. De meeste Nederlanders weten niet hoe de president heet van onze belangrijkste handelspartner en buurland. Of hoe de politieke verhoudingen zijn in het voor ons loeibelangrijke Nordrhein-Westfalen, waar nog onlangs verkiezingen waren. Maar als er aan de andere kant van de wereld een Amerikaanse senator een scheet laat, staat het hier op de voorpagina's.

21-10-2020 10:34:45 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.974

OTindex: 1.911



Frau Merkel is vaak in het nieuws.

Maar ik moet ook toegeven dat ik niet wist dat de CDU samen met de FDP inmiddels de dienst uitmaakt.

Ik ben wel met je eens dat Amerikanen harder schreeuwen.

Er loopt zelfs iemand rond daar die denkt dat veel lawaai maken een hoge mate van intelligentie weerspiegelt. @venzje : De heer Steinmeier is hier nauwelijks bekend maar dat komt omdat de bondskanselier veel belangrijker is.Frau Merkel is vaak in het nieuws.Maar ik moet ook toegeven dat ik niet wist dat de CDU samen met de FDP inmiddels de dienst uitmaakt.Ik ben wel met je eens dat Amerikanen harder schreeuwen.Er loopt zelfs iemand rond daar die denkt dat veel lawaai maken een hoge mate van intelligentie weerspiegelt.

