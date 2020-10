Vrouw deelt foto van verjaardagsfeestje, maar volgers spotten iets vreemds tussen haar benen…

Een Schotse vrouw deelde onlangs een foto van zichzelf op haar verjaardagsfeestje. Op het eerste gezicht is er niets speciaals aan de foto, maar haar volgers wezen haar plots massaal op een opvallend detail.Connie White werd afgelopen weekend 22 jaar en vierde dat in stijl met haar vriendinnen. Ze liet een foto nemen waarop ze in een rode jurk poseert voor een grote spiegel. Die foto deelde ze nietsvermoedend op Twitter, maar plots kreeg ze heel wat verbaasde reacties.In de weerspiegeling is immers een poot van een stoel of tafel te zien die erg hard lijkt op een bepaald mannelijk lichaamsdeel. Het feit dat de poot precies tussen haar benen ‘hangt’, maakt het des te grappiger.Aanvankelijk haalde ze de foto nog offline, maar later deelde ze hem terug omdat ze het zelf best ook wel geestig vond. “Te grappig om niet te delen”, schreef ze erbij. “Eens je het ziet, kan je het niet meer ontzien”, en “Leuk dat je het alsnog deelt. Zoveel vrouwen zouden het niet gedaan hebben omdat ze zich ervoor zouden schamen”, klinkt het onder meer in de reacties.