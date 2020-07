Waar komt het meer van Kleine Huisjes vandaan?

Wie regelmatig door Kleine Huisjes komt, kan het niet ontgaan zijn. Het dorpje heeft er een grote plas water bij. Maar waar komt het vandaan en wat is gedachte erachter?

Mensen die bij het water staan te kijken halen hun schouders op. Ook zij hebben geen idee wat er aan de hand is.



De enige die dat wel weet is boer Anselm Claassen. De plas ligt namelijk op zijn land en dat was ook net de bedoeling. 'Er zitten aaltjes in de grond en die willen we eruit hebben', vertelt hij. 'Anders kunnen we geen pootgoed telen.'



Daarom besloot hij zijn land onder water te zetten, als alternatief voor chemische bestrijding.smiddelen. 'Dat is ook duur en er gelden beperkingen', legt Claassen uit



Door deze methode kan de grond een jaar lang niet worden gebruikt. Daarna kan er weer worden gepoot. Bang dat het nat blijft, is hij niet. 'De pomp verderop draait nu drie dagen in de week een paar uur. Als we dat niet meer doen, is het in twee tot drie week droog.'

Reacties

10-07-2020 10:12:34 Mamsie

Dus met een meer krijg je minder overlast van kleine beessies.... slim.

10-07-2020 10:23:24 botte bijl

van een boer en zijn pomp dus....

10-07-2020 10:37:52 venzje

Quote:

Wie regelmatig door Kleine Huisjes komt Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik er in mijn hele leven slechts één keer doorheen gereden ben. Op 24 augustus 2011. Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik er in mijn hele leven slechts één keer doorheen gereden ben. Op 24 augustus 2011.

10-07-2020 11:09:42 KhunAxe

@venzje : Zo kan ik met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik nog nooit in mijn leven door Kleine Huisjes ben gereden. Sterker, voor vandaag had ik zelfs nog nooit van dat gehucht gehoord

10-07-2020 11:18:10 stora

En waarom zit Schrijfster Aaltje van Zweden bij die boer in de grond?

10-07-2020 11:19:56 venzje

@KhunAxe : Ik had er ook nooit van gehoord, maar toen ik keek waar het ligt, wist ik dat ik er eens doorheen gereden ben. Ik heb die dag zelfs een paar van mijn (zeer zeldzame) Youtubefilmpjes gemaakt, vandaar dat ik de datum direct paraat had.

10-07-2020 12:32:12 Mamsie

Gisteren 31 graden, vandaag 21. Zaaaaalig!

Ik denk dat we voortaan maar in het voor-en naseizoen moeten gaan kamperen, die zomerhitte is niet vol te houden voor een dame op leeftijd!



Overigens ben ik niet op de wereld om aan jouw verwachtingen te voldoen!

Zo, die zit!



Laatste edit 10-07-2020 12:33 @KhunAxe : Ikke niet hoor! Ik ben juist weer opgesteven na de hete dag van gisteren.Gisteren 31 graden, vandaag 21. Zaaaaalig!Ik denk dat we voortaan maar in het voor-en naseizoen moeten gaan kamperen, die zomerhitte is niet vol te houden voor een dame op leeftijd!Overigens ben ik niet op de wereld om aan jouw verwachtingen te voldoen!Zo, die zit!

10-07-2020 12:38:53 KhunAxe

"I am not in this world to live up to your expectations, nor are you in this world to live up to my expectations."



(Ik denk, och, ik doe het maar op z'n Engels, kun je een beetje oefenen) @Mamsie : Je vergeet de helft:(Ik denk, och, ik doe het maar op z'n Engels, kun je een beetje oefenen)

10-07-2020 12:41:49 KhunAxe

Hoelang blijf je nog in god's vakantieland? (Indachtig 'leven als god in Frankrijk') @Mamsie : Is trouwens best een downfall ineens, van 31 naar 21Hoelang blijf je nog in god's vakantieland? (Indachtig 'leven als god in Frankrijk')

10-07-2020 12:50:34 Mamsie

Dan rijden we naar huis, dumpen daar de vuile was en gaan de volgende dag naar ons schatteboutje toe.

Die vindt dat helemaal prachtig, als we met de caravan naast haar huis staan.



Papsie vindt het koud vandaag maar ik zit te genieten. @KhunAxe : Tot we de aantrekkingskracht van kleindochter niet meer kunnen weerstaan.Dan rijden we naar huis, dumpen daar de vuile was en gaan de volgende dag naar ons schatteboutje toe.Die vindt dat helemaal prachtig, als we met de caravan naast haar huis staan.Papsie vindt het koud vandaag maar ik zit te genieten.

10-07-2020 12:51:39 venzje

@KhunAxe :

: AH! Ik heb denkelijk een van je filmpjes Quote @venzje : AH! Ik heb denkelijk een van je filmpjes gevonden Er zijn meer hondjes die Fikkie heten en bovendien gebruik ik ook op Youtube niet mijn eigen naam.



(Daarbij, met alle respect: zang van deze kwaliteit zou ik niet eens online dúrven zetten. )



Laatste edit 10-07-2020 12:54 Nou nee.Er zijn meer hondjes die Fikkie heten en bovendien gebruik ik ook op Youtube niet mijn eigen naam.(Daarbij, met alle respect: zang van deze kwaliteit zou ik niet eens online dúrven zetten.

10-07-2020 13:25:43 KhunAxe

@venzje : Natuurlijk was jij dat niet, maar ik kon het niet laten

10-07-2020 14:03:37 allone

@venzje :

Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik er in mijn hele leven slechts één keer doorheen gereden ben. Op 24 augustus 2011. QuoteIk kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik er in mijn hele leven slechts één keer doorheen gereden ben. Op 24 augustus 2011. het zal niet waar zijn het zal niet waar zijn

10-07-2020 15:00:11 Sjaak

@allone : Ik had minstens verwacht dat hij er gewoond of gewerkt had.

10-07-2020 15:41:44 allone

.. en dat hij dan ook nog precies weet welke dag, het valt mee dat hij t uur en de minuut niet geeft



Laatste edit 10-07-2020 15:42 @Sjaak : ja, idd.. en dat hij dan ook nog precies weet welke dag, het valt mee dat hij t uur en de minuut niet geeft

10-07-2020 15:44:23 Sjaak

@allone : Maar ja, aan de andere kant: ik kan met de hand op mijn hart ook allerlei onzin uitkramen.

10-07-2020 15:45:02 venzje

Laatste edit 10-07-2020 15:47 @allone : Het was aan het eind van de dag. We kwamen net van het wad en we reden van Pieterburen naar Kloosterburen. Op de heenweg waren we via Eenrum gekomen en dan kom je niet door Kleine Huisjes.

10-07-2020 15:46:12 allone

@venzje :

.. wadlopen?



: da's ook weer waar, maar dat verwacht ik van



Laatste edit 10-07-2020 15:46 .. wadlopen? @Sjaak : da's ook weer waar, maar dat verwacht ik van @venzje toch niet

10-07-2020 15:46:31 Sjaak

@venzje : Augustus hè? Dan zal het rond twaalf over zes geweest zijn.

10-07-2020 15:50:06 venzje

: Je zult er niet heel ver naast zitten, schat ik.



Laatste edit 10-07-2020 15:50 @allone : Yep. Daar zijn die eerdergenoemde filmpjes dan ook van. @Sjaak : Je zult er niet heel ver naast zitten, schat ik.

