Automobilisten rijden massaal door op afgesloten A20

Meer dan tachtig automobilisten hebben zondag een boete opgelegd gekregen toen ze op de A20 tussen het Terbregseplein in Rotterdam en Gouda reden. De weg was dit weekend dicht vanwege werkzaamheden.

De hoofdrijbaan was dicht, maar de rijbaan voor bussen, hulpdiensten en vrachtwagens was nog wel open. Automobilisten zagen hun kans schoon en pakten die rijbaan.



Vierentachtig automobilisten liepen zondag tegen de lamp en kregen van de politie een boete van 149 euro opgelegd. Zaterdag gingen ook al meer dan honderd mensen de fout in.



De politie laat ook weten dat zaterdag daarnaast ook boetes zijn uitgeschreven voor het rijden in een onverzekerd voertuig, het los op schoot vervoeren van een baby en rijdend filmen. Eén bestuurder moest nog een openstaande boete van 429 euro afrekenen.



De snelweg ging maandag om 05:00 uur weer open, maar zal ook volgend weekend weer dicht zijn.

Reacties

08-07-2020 09:31:17 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 3.374

OTindex: 1.185

Wat jammer dat de boetes zo laag zijn. Een stukje omrijden is teveel moeite? Dan trek je toch gewoon je portemonnee? Idioten!

08-07-2020 09:55:42 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.525

OTindex: 34.866

Quote:

De politie laat ook weten dat zaterdag daarnaast ook boetes zijn uitgeschreven voor het rijden in een onverzekerd voertuig, het los op schoot vervoeren van een baby en rijdend filmen. Eén bestuurder moest nog een openstaande boete van 429 euro afrekenen.

als dat soort domme, onverantwoordelijke dingen dan allemaal aan het licht komen, dan moeten ze, als er weer een stuk weg wordt afgesloten, weer grondig controleren

sorry dat ik het zeg, maar net als doorrijden als de weg is afgesloten, konden die mensen weten dat die dingen niet mogen in verband met hun eigen veiligheid

500 meter na de afsluiting een sleuf graven van 10 meter diep over de hele breedte van de weg zal wel te veel werk zijn (met name het dichten als de werkzaamheden weer klaar zijn), maar anders zou je

08-07-2020 10:04:41 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.525

OTindex: 34.866

al veroorzaak je in andermans auto maar een parkeerschade die helemaal door de verzekering wordt gedekt, dan nog sta je in het krijt bij de autobezitter en dat maakt kwetsbaar

08-07-2020 10:11:59 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.088

OTindex: 19.039

@botte bijl : die sleuf gaat niet helpen in dit geval. De automobilisten maakten niet gebruik van het daadwerkelijk afgesloten deel, maar van de busbaan die wel open was. Zeker omdat die baan ook gebruikt moet kunnen worden door hulpdiensten, kun je daar moeilijk een sleuf in graven, als zou je ze wel gunnen dat ze vast komen te zitten.

