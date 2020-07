Maarten slaagt per ongeluk voor gymnasium met alle vier profielen

Eindexamenstudent Maarten de Jong [18] uit Emmer-Compascuum krijgt vandaag een vierdubbeldik diploma. In plaats van één vakkenpakket, deed hij er vier tegelijk. Voor het Esdal College in Emmen is dat een primeur.



"Het ging een beetje per ongeluk", zegt De Jong. "In het zesde jaar kwam ik erachter dat ik plaats van drie, vier profielen deed."



Op het vwo kunnen leerlingen in de derde klas kiezen tussen vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. Dat bepaalt het vakkenpakket. De Jong koos er drie, wat opzich al veel is.



Toen kwam hij erachter dat Latijn ook als cultuurvak geldt, dus kreeg hij het vierde profiel Cultuur & Maatschappij erbij.



De 18-jarige volgde in totaal vijftien vakken, waarvan hij een deel zelfstandig deed. "Bij Duits en geschiedenis was ik nauwelijks aanwezig."



Zijn mentor Margreet Heine vertelt hoe dat kan. "Maarten deed extra vakken en dan mag hij soms zelf zijn tijd indelen."



Het is zover Heine weet de eerste keer dat een leerling slaagt met alle vier profielen op het Esdal College. "Landelijk gebeurt dit ook nauwelijks."



Voor De Jong was het een leuke verrassing. "Het is gewoon leuk om te kunnen zeggen. Echt komisch!"



Hij vindt het wel jammer dat hij door de coronacrisis geen echt eindexamen heeft kunnen doen. "Dan heb je het gevoel dat je toch niet je hele kunnen hebt laten zien."



Het moge duidelijk zijn: De Jong legt de lat hoog voor zichzelf. Ook naast zijn studie heeft hij talenten die hij niet onbenut laat. Zo speelt hij piano en is hij fanatiek met mountainbiken en fitness.



De Romeinen zouden hem misschien een homo universalis (alleskunner, red.) noemen, als je naar zijn bezigheden kijkt. Zelf blijft hij er aardig nuchter onder. "Ik kan gewoon goed dingen in me opnemen. Maar het is geen cum laude hoor."



Met zijn uitgebreide vakkenpakket kan De Jong alle kanten op. Na veel wikken en wegen heeft hij besloten om de studie Econometrics and Operations Research te gaan doen aan Rijksuniversiteit Groningen.



De studie geldt als een van de moeilijkste die er is in Nederland. Een aanzienlijk deel van de studenten haalt het eerste jaar niet. Voor De Jong lijkt dat geen probleem. "Die uitdaging spreekt me wel aan. Ik heb er gewoon heel veel zin in."

Reacties

02-07-2020 14:02:21 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 80.384

OTindex: 34.799

hij slaagde per ongeluk. hij deed dus maar wat

02-07-2020 14:15:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.374

OTindex: 78.339

Hoe je het ook bekijkt, een talentvolle kerel is hij wel!

02-07-2020 14:27:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.405

OTindex: 73.633

Quote:

Met zijn uitgebreide vakkenpakket kan De Jong alle kanten op. Dat lijkt me sowieso een voordeel. Door al dat 'specialiseren' kun je soms geen kant meer op Maar van Maarten heb ik de indruk, dat hij in ieder geval wel zal slagen...



Laatste edit 02-07-2020 14:28 Dat lijkt me sowieso een voordeel. Door al dat 'specialiseren' kun je soms geen kant meer opMaar van Maarten heb ik de indruk, dat hij in ieder geval wel zal slagen...

02-07-2020 14:56:13 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.104

OTindex: 5.734

Quote:

Econometrics and Operations Research Met die wollige studiebenamingen van tegenwoordig weet ik vaak nog steeds niet wat iemand studeert die me dat net heeft verteld. Met die wollige studiebenamingen van tegenwoordig weet ik vaak nog steeds niet wat iemand studeert die me dat net heeft verteld.

02-07-2020 15:26:12 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.253

OTindex: 5.739

S @allone :

Door al dat 'specialiseren' kun je soms geen kant meer op Maar van Maarten heb ik de indruk, dat hij in ieder geval wel zal slagen...

QuoteDoor al dat 'specialiseren' kun je soms geen kant meer opMaar van Maarten heb ik de indruk, dat hij in ieder geval wel zal slagen...



mijn zusje (ook al een tijdje afgestudeerd) moest op het vwo een profiel kiezen (ik ben nog van net voor die onzin) en ze wilde bewegingswetenschappen gaan doen dus zij uitzoeken welke je moet hebben, en hoppa.



een maand verder werd haar verteld dat ze toch een ander profiel nodig had. dus overstappen, zaken inhalen en weer verder (ondertussen gewoon 8en blijven halen). nog weer iets later bleek ze toch dat andere profiel te moeten hebben. nog een keer overstappen, inhalen etc. diploma,en inschrijven voor de uni. maar toen vertelde men haar dat ze met dat profiel toch niet goed zat.



dus als flexibel mens roept ze 'dan maar rechten' besteld boeken, die zijn er aan het einde van de zomer nog niet maar goed. dan komt de introweek, ze doet leuk mee met de club rechten tot ze hoort dat ze (nee echt je raad het nooit) toch wel bewegingswetenschappen kan doen want iemand anders met haar profiel doet dat ook. dus naar het kantoor, een gesprek, overschrijven, opnieuw boeken bestellen...



en toen was ze klaar met schuiven en heeft ze geen rechten hoeven doen



: niet allen studiebenamingen, ik heb dat bij sommige vacatures ook...



Laatste edit 02-07-2020 15:28 mijn zusje (ook al een tijdje afgestudeerd) moest op het vwo een profiel kiezen (ik ben nog van net voor die onzin) en ze wilde bewegingswetenschappen gaan doen dus zij uitzoeken welke je moet hebben, en hoppa.een maand verder werd haar verteld dat ze toch een ander profiel nodig had. dus overstappen, zaken inhalen en weer verder (ondertussen gewoon 8en blijven halen). nog weer iets later bleek ze toch dat andere profiel te moeten hebben. nog een keer overstappen, inhalen etc. diploma,en inschrijven voor de uni. maar toen vertelde men haar dat ze met dat profiel toch niet goed zat.dus als flexibel mens roept ze 'dan maar rechten' besteld boeken, die zijn er aan het einde van de zomer nog niet maar goed. dan komt de introweek, ze doet leuk mee met de club rechten tot ze hoort dat ze (nee echt je raad het nooit) toch wel bewegingswetenschappen kan doen want iemand anders met haar profiel doet dat ook. dus naar het kantoor, een gesprek, overschrijven, opnieuw boeken bestellen...en toen was ze klaar met schuiven en heeft ze geen rechten hoeven doen @venzje : niet allen studiebenamingen, ik heb dat bij sommige vacatures ook...

02-07-2020 16:05:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.405

OTindex: 73.633



gelukkig is het goed voor haar afgelopen

maar hoeveel gaan er de mist in, hierdoor?



.. ik had soortgelijke problemen..

ik had geen duidelijk idee wat ik wilde studeren, dus werd mij aangeraden de B-richting te nemen - we hadden toen A voor talen e.d. en B voor exacte vakken.

Dat liep niet goed af, exacte vakken lagen me helemaal niet, uiteindelijk heb ik geen eindexamen gedaan omdat ze me van school gestuurd hebben.



OT dat 'per ongeluk slagen' in de titel is wel weer een mooie blikvanger

.. wie zou niet per ongeluk willen slagen?



Laatste edit 02-07-2020 16:15 @MIADIA : vreselijk tochgelukkig is het goed voor haar afgelopenmaar hoeveel gaan er de mist in, hierdoor?.. ik had soortgelijke problemen..ik had geen duidelijk idee wat ik wilde studeren, dus werd mij aangeraden de B-richting te nemen - we hadden toen A voor talen e.d. en B voor exacte vakken.Dat liep niet goed af, exacte vakken lagen me helemaal niet, uiteindelijk heb ik geen eindexamen gedaan omdat ze me van school gestuurd hebben.OT dat 'per ongeluk slagen' in de titel is wel weer een mooie blikvanger.. wie zou niet per ongeluk willen slagen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: