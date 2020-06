Zeilboot slaat om, drenkelingen zwemmen twee uur naar jachthaven

Een zeilboot is gisteravond omgeslagen op het Eemmeer bij Blaricum. Twee mannen van rond de 30 jaar hebben 1,5 kilometer moeten zwemmen om zichzelf in veiligheid te brengen. Een zwemtocht waar de drenkelingen bijna twee uur over hebben gedaan, meldt KNRM.



"Zo'n verhaal hoor je niet vaak", aldus de woordvoerder van de KNRM, die samen met de Dienst Infrastructuur, afdeling Noordwest van de Landelijke Eenheid onderzoek deed.



Toen de zeilboot, een valk, omsloeg besloten de twee mannen naar wal te zwemmen. Ze stonden voor de keuze: of naar het eiland De Dode Hond zwemmen of naar het vaste land bij Jachthaven 't Raboes. "Ze hebben voor het laatste gekozen en de havenmeester gealarmeerd", aldus de KNRM.



De bemanning van de KNRM-reddingsboot werd vervolgens rond 22.30 uur gewaarschuwd. "Het was al bijna donker." Een van de mannen raakte gewond aan zijn been en heeft in de jachthaven eerste hulp ontvangen in afwachting van de ambulance.



In het onderzoek naar de te water geraakte jongeren zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De gewonde man zei tegen de KNRM dat hij de brandwonden opliep toen er na het kapseizen brandstof lekte uit de buitenboordmotor. Hij weigerde verdere behandeling in het ziekenhuis.



De politie Landelijke Eenheid Zuidoost meldt dat er veel vraagtekens waren rondom het bootje en de omstandigheden waaronder het gezonken was. Daarom werd een zoekactie ingezet, maar de boot is nog altijd niet gevonden.



Bij deze zoektocht werd wel nog een andere zeilboot aangetroffen met daarop drie mensen die zich probeerden te onttrekken aan een controle. De schipper bleek meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt voor het varen onder invloed en het varen zonder verlichting.



De twee boten hebben, voor zover bekend, niets met elkaar te maken zegt een woordvoerder van de politie. "Het zijn twee verschillende verhalen."

29-06-2020 16:45:00 BatFish

Die gasten hebben geluk gehad dat het water vorige week flink is opgewarmd. Anders hadden ze een groot risico gehad op onderkoeling.



