Guus (63) ontdekte een spookkelder onder zijn woning en woont er nu: Een geschenk van de duivel

Utrecht heeft tientallen en misschien wel honderden eeuwenoude spookkelders. Guus Touker ontdekte tien jaar geleden zo’n geheime kelder aan de Oudegracht. Het duurde twee jaar om de ruimte te verbouwen, maar nu woont Guus er samen met zijn vrouw. Een ‘geschenk van de duivel’, zo noemen ze hun eigen spookkelder.



Guus Touker herinnert het zich het nog als de dag van gisteren. ,,We waren druk bezig om de werfkelder onder mijn ouderlijk huis aan de Oudegracht geschikt te maken voor bewoning. Om het eindpunt te bepalen stuitten we op een muur. Achter die muur ontdekten we nog een muur. Om en lang verhaal kort te maken: we kwamen vier muren tegen en troffen toen een gat met daarachter een kelder die zeker vier meter doorliep.”



Het was spectaculair, zegt Touker, die wel wist dat er in de binnenstad tientallen verborgen kelders waren, maar niet had gerekend op zo’n vondst onder zijn ouderlijk huis. ,,Het was net een grot. Vochtig en verweerd, maar de lucht die er hing was heel reukloos. Dat verwacht je dan weer niet.”



De bekende stadsarcheoloog Frans Kip was er als de kippen bij om de ontdekking te aanschouwen. ,,We troffen er nog een waterput aan en Kip stelde vast dat de verborgen kelder uit de zestiende eeuw dateerde. Onze woning, een werfkelder aan de gracht bestrijkt nu drie tijdvakken. Het deel aan de straatkant komt uit de 18de eeuw, het middelste uit de 13de eeuw en de spookkelder die we erbij hebben getrokken komt dus uit de 16de eeuw.”



Eenvoudig was het niet niet om de muur te breken en alle kloostermoppen weer te integreren in de kelder. ,,We zijn er twee jaar mee bezig geweest. Het was een hels karwei en de buurt werd er ook wel een beetje gek van. Maar het is gelukt. De spookkelder sluit nu op ons slaapgedeelte aan. Omdat het zo’n taaie klus was, spraken we van een geschenk van de duivel.”



Een mooi geschenk is het overigens wel, want Touker en zijn echtgenote wonen uniek. Alles ademt historie. Vanuit hun werfwoning zien ze de rondvaartboten, de kano’s en de sloepjes langsvaren. ,,Ik ben maar een gewone postbode. Doordat mijn voorouders hier al woonden, heb ik dit voorrecht.”



Dat er tientallen en mogelijk honderden spookkelders in de Utrechtse binnenstad zijn, zoals de gemeente deze week bekendmaakte, verwondert Guus Touker niet. ,,In de binnenstad weten de bewoners dat al lang. De kelders aan de grachten lopen vaak tientallen meter door onder woningen. Er zijn hier aan de Oudegracht kelders die doorlopen tot aan de Lange Nieuwstraat. In de loop van de geschiedenis werden veel van die kelders dichtgemetseld, omdat ze niet meer werden gebruikt, maar ze zijn niet verdwenen natuurlijk.”



Guus’ moeder had vroeger een atelier in de werfkelder onder de woning aan de Oudegracht. ,,Om potten te bakken. In onze tuin had een achterhuis gestaan. Je wist dat er wel wat onder zat, maar wat dat was ontdekten we dus pas tien jaar geleden.”



De gemeente Utrecht wil de verborgen kelders zo snel mogelijk in kaart brengen en ze inspecteren. Volgens Touker is dat belangrijk, want slecht onderhouden kelders kunnen scheuren en verzakkingen aan gebouwen en wegen veroorzaken. ,,Dat heb je gezien bij Paushuize.” Het stadspaleis dreigde te verzakken door de werkzaamheden aan de kademuren. Het werk, dat al tientallen miljoenen euro's kostte, ligt sindsdien al tijden stil.

Reacties

25-06-2020 17:15:00 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.061

OTindex: 18.985

Quote:

Het was een hels karwei Ja, wat verwacht je anders met een geschenk van de duivel? Ja, wat verwacht je anders met een geschenk van de duivel?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: