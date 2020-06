Automonteurs vinden twee meter lange boa constrictor in dashboard

Bij Autobedrijf Jongmolen in Oosterhout maken ze naar eigen zeggen wel vaker vreemde dingen mee. Maar gisteren sloeg alles. Een klant kwam met het verzoek om een slang in het dashboard los te maken. Een echte slang. Van bijna twee meter."We waren gewoon aan het werk, toen de man binnenkwam en vroeg: 'Kunnen jullie even naar mijn auto kijken? Er zit een slang klem onder het dashboard'", vertelt Rick Slagmolen aan Editie NL."We zijn een autobedrijf, dus zo'n vraag krijgen we wel vaker. We dachten dat het om een koelslangetje ging", lacht hij. Toen Rick en zijn collega bij de auto aankwamen, wees de man de slang aan. Een boa constrictor van bijna twee meter zat klem."We schrokken natuurlijk wel. Dit zie je niet elke dag." De slang is van de man zelf. Hij had hem een paar minuten onbewaakt in de auto gelaten. "Hij was ontsnapt en blijkbaar vond hij het dashboard een fijn plekje."De boa constrictor zat zo klem, dat de heren het hele dashboard los hebben geschroefd. "Toen kwam-ie eindelijk los." De slang is inmiddels weer thuis.