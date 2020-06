Miss Hitler moet de cel in

Stel je onze schok eens voor! De winnares van de missverkiezing van ‘Miss Hitler’ gevangen gezet wegens extremisme!Een Britse vrouw die ooit de missverkiezing van ‘Miss Hitler’ won, is opgesloten omdat ze lid was van de verboden extremistische groep. ‘National Action’. Haar uiterlijk en charme hebben misschien racisten versteld doen staan, maar dat heeft haar geen drie jaar gevangenisstraf bespaard.National Action werd in 2016 verboden door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd, die het omschreef als een 'racistische, antisemitische en homofobe' organisatie. Het verbod plaatste het naast groepen als Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS) en het Ierse Republikeinse Leger (IRA) op de zwarte lijst van het Verenigd Koninkrijk.Alice Cutter werd dinsdag door Birmingham Crown Court veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, terwijl haar vriend, Mark Jones, werd veroordeeld tot vijf en een half jaar. Twee andere neonazi's kregen ter terechtzitting ook gevangenisstraffen.Cutter was een "actief" lid van de organisatie, maar haar inspanningen om nieuwe leden te werven gingen verder dan het uitdelen van stickers en literatuur. Eerder dit jaar hoorde de rechtbank hoe de 22-jarige in 2016 de schoonheidswedstrijd ‘Miss Hitler’ van de organisatie binnenkwam en de eerste plaats won met haar optreden als ‘Buchenwald Princess’.Het is begrijpelijk dat ‘Miss Hitler’ veel minder bekend is dan ‘Miss Universe’. Commentatoren op Twitter waren geschokt toen ze hoorden dat zoiets uberhaupt bestond.