Speedbootkapitein raakt vaarbewijs kwijt door filmende woonbootbewoners

De 23-jarige kapitein van een speedboot is zijn vaarbewijs voorlopig kwijt. De man voer op meerdere plekken in de stad veel te hard door de grachten, waardoor er forse golven ontstonden en woonbootbewoners overlast hadden.



Diezelfde woonbootbewoners maakten foto's en filmpjes van de speedboot en de kapitein. De politie van het team water/havens konden hem lokaliseren en staandehouden.



De man is gehoord op een politiebureau. Op last van de officier van justitie is zijn vaarbewijs voor de duur van vier maanden ingevorderd. Hij zal zich op een later moment tegenover de kantonrechter moeten verantwoorden.

10-06-2020 06:08:20 emmertje

Te hard gaan mag niet ... niet op de weg, niet door de grachten. Dat lijkt me vrij logisch.



Dat de 23-jarige kapitein daar geen acht op sloeg, is alleen aan hemzelf te wijten.



Da's pech, vaarbewijs weg!

10-06-2020 06:18:56 KhunAxe

Helaas slechts voor 4 maanden, maar wellicht komt er nog ene fikse boete achteraan. Hoe dan ook, hij zal het inmiddels wel afgeleerd hebben, de aso.. Lijkt wel een wielrenner

