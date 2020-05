Sekswerkers willen met mondkapjes en handschoenen weer aan de slag

Sekswerkers op de Wallen hebben een protocol ingediend waarmee ze hopen weer open te mogen gaan. Tot 1 september is sekswerk wegens de coronamaatregelen niet toegestaan van de overheid, maar volgens hen kan er niet zo lang gewacht worden.



In het voorstel staat onder andere dat zowel de sekswerker als de klant latex handschoenen en mondkapjes moeten dragen en orale seks en zoenen niet is toegestaan. Seks moet alleen aangeboden worden in posities waar men met het gezicht van elkaar wegkijkt.



Belangenvereniging Red Light United vergelijkt de sekswerkers met contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten, die op 11 mei weer aan de slag mochten. De vrees dat er luchtdruppeltjes uitgestoten zouden worden is volgens de belangenvereniging onterecht.



'Sekswerk is niet zo fysiek inspannend als men denkt', stelt Felicia Anna, voorzitter van Red Light United. 'Sekswerk is geen zwoele vrijpartij zoals in de Titanic, maar vrij klinisch en professioneel met veel oog voor hygiëne. Het werk is wat dat betreft net zo inspannend als het werk van een masseuse die wel vanaf 11 mei aan de slag mocht gaan.'



Hygiëne zou altijd al hoog in het vaandel hebben gestaan. 'Regelmatig handen wassen, dat deden we al voor corona uitbrak. Zelfs aftrekken met condoom was op de Wallen al gebruikelijk voor de coronacrisis', zegt Anna.



Volgens de belangenvereniging zijn veel sekswerkers nu al illegaal aan het werk en zal dat aantal groeien als het werk pas vanaf september weer legaal is.

25-05-2020 14:03:39 Grouse

De tarieven gaan gelijk omhoog voor dit soort kinky seks

25-05-2020 14:14:21 Emmo

Interessant. Pijpen met mondkapje.

25-05-2020 16:06:00 botte bijl

er zijn beslist mensen die dit opwindend vinden. het wachten is op de eerste filmpjes

25-05-2020 16:24:38 emmertje

Quote:

'Sekswerk is geen zwoele vrijpartij zoals in de Titanic, maar vrij klinisch en professioneel



Ik begrijp: sekswerk is GEEN seks, want dat is NIET klinisch. Er wordt flink gezweet, dus duidelijk méér inspannend dan het werk van een masseuse. Ik begrijp: sekswerk is GEEN seks, want dat is NIET klinisch. Er wordt flink gezweet, dus duidelijk méér inspannend dan het werk van een masseuse.

25-05-2020 18:49:04 De Paus

Nou, ik moet er als oude kerkvorst toch behoorlijk bij puffen en zweten. Of had ik dat weer beter niet kunnen zeggen? Quote: 'Sekswerk is niet zo fysiek inspannend als men denkt'Nou, ik moet er als oude kerkvorst toch behoorlijk bij puffen en zweten. Of had ik dat weer beter niet kunnen zeggen?

