Ontroostbare vrouw stuurt overspelige ex een souvenirtje om van te huilen

Een Chinese vrouw was kapot van verdriet toen ze ontdekte dat haar vriend haar bedrogen en gedumpt had. Ze stuurde hem een hoop ajuinen in de hoop dat hij ook een traantje zou laten…De vrouw weende drie dagen aan een stuk na het harde nieuws. Haar ex-vriend had het blijkbaar minder lastig met hun breuk – allicht ook omdat hij degene was die haar bedrogen had – en huilde niet.Dat schoot bij de vrouw in het verkeerde keelgat en dus leerde ze hem een lesje door maar liefst duizend kilogram ajuinen bij hem te laten afleveren. “Ik hoorde van vrienden dat hij helemaal niet afzag van onze breuk. Ik heb er drie dagen om moeten huilen en was kapot van verdriet. Met die ajuinen wilde ik hem de smaak van tranen doen kennen”, vertelde ze aan lokale media.De bezorger deed er afgelopen zaterdag vier uur over om de gigantische bestelling aan zijn voordeur in Shandong (Oost-China) af te zetten. Volgens de ex-vriend was de vrouw een dramatisch type, meteen ook de reden waarom hij met haar brak. “Ze vertelt iedereen dat ik nog niet gehuild heb sinds onze breuk. Ben ik dan een slecht persoon omdat ik niet ween?”, reageerde hij.Een buur van de man huilde dan weer van miserie. “Ik weet niet of haar ex weende, maar ík heb zeker en vast tranen gelaten. Het hele gebouw stinkt immers naar ajuinen”, klonk het.