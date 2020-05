Boze (ex-)werknemer rijdt met truck over de Ferrari van zijn baas

Een Amerikaanse vrachtwagenchauffeur is met zijn truck over de Ferrari GTC4 Lusso van zijn baas gereden nadat hij was ontslagen.De vrachtwagenchau

Reacties

13-05-2020 16:48:27 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.356

OTindex: 3.121

Dan weet je ook waarom deze chauffeur niet geschikt was en niet aangenomen werd. Wat een kort lontje zeg. Dit was natuurlijk in die vier dagen wel duidelijk geworden.

13-05-2020 17:01:25 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.967

OTindex: 18.787

@omabep : Ja, en zo iemand wil je niet achter het stuur van wat voor vehikel dan ook. Ik hoop dat ze zijn rijbewijs langdurig innemen.

13-05-2020 17:08:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.978

OTindex: 77.409

Quote:

Hij deed naar verluidt één rit en bleek niet geschikt voor de baan.



Nee, dat soort mensen met zo'n temperament valt al snel door de mand. Nee, dat soort mensen met zo'n temperament valt al snel door de mand.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: