Boswachter redt zeldzame zeevis met tanden en vinnen in de Biesbosch

Boswachter Thomas van der Es stond woensdagavond oog in oog met een zeldzame zeeprik, een grote vis uit de zee. Hij is nog steeds onder de indruk. "Ik zag meeuwen rondcirkelen en keek naar beneden. Ik zag een grote oranje vin. Toen ik dichterbij kwam spartelde een grote vis op een steeds droger stukje van de Biesbosch.""Ik was eigenlijk vogels aan het tellen toen ik de zeeprik ontdekte. Ik had zo'n beest nog nooit gezien", vertelt de boswachter nog steeds wat uitgelaten. "Hij was tachtig centimeter lang en ik heb haar in een vuilniszak gevuld met water naar een dieper stuk gebracht. Nu kan zij weer verder zwemmen via de Maas naar de Roer bij Roermond. Dat is de enige plek in Nederland waarvan bekend is dat vrouwtjes hun eitjes leggen om dan weer terug te zwemmen naar zee."De zee is het leefgebied van de zeeprik. In de afgelopen decennia werd maar een paar keer eerder melding gemaakt van 'de zeeprik' in een rivier. "Misschien zien we hem nu wel vaker nu de haringvlietsluizen op een kier zijn gezet."De zeeprik dankt zijn naam aan zijn indrukwekkend stel tanden. "Het is eigenlijk een soort parasiet die zich vastzuigt aan andere grotere vissen en leeft van sappen van zijn gastheer. Theoretisch kan 'mijn' zeeprik zich dus vastgezogen hebben aan een bultrug voordat hij hier in de Biesbosch opdook. Ik vind dat wel een avontuurlijke gedachte", lacht Thomas.