Volop zon, maar toch geen stroom kunnen leveren met je eigen zonnepanelen

Gerda Zwiers kwam er achter toen ze de zolder aan het opruimen was. Hé, waarom brandt het lampje op de omvormer van de zonnepanelen niet?, dacht Gerda.



Het apparaat bleek zichzelf te hebben uitgeschakeld. "Dus de zonnepanelen leverden dan geen stroom meer aan het net, maar ook niet aan mij voor eigen gebruik", legt Gerda Zwiers uit 2e Exloërmond op haar zolder uit.



"Als je op dit knopje drukt kun je de spanning zien, als die te hoog is dan gaat alles uit. Ik kan het ook zien in de meterkast, ik heb nog zo'n oude meter met een draaiende schijf. Als ik zonne-energie aan het net lever draait de meter achteruit. Op een mooie zonnige dag draait de meter nu vaak vooruit, dus dan lever ik niet, dan koop ik energie."



Installateur Bertan Platen hoort dit steeds vaker. Zijn bedrijf installeert al jaren allerlei soorten zonnepanelen en bijbehorende apparatuur. Met een grafiek van een willekeurige klant op z'n kantoor wordt het in één klap duidelijk. "Je ziet dat als de spanning boven de 253 volt komt, de zonnepanelen niet meer leveren aan het net. Op een groot aantal delen van een zonnige dag zie je een vlakke lijn, dan is er geen productie van zonne-energie. Dat is zonde."



Directeur netstrategie Han Slootweg van netbeheerder Enexis legt uit hoe dit kan: "Als de spanning boven de 253 volt komt schakelt de installatie af. Ter bescherming van het stroomnet maar ook ter bescherming van de zonnepanelen zelf en de elektrische apparaten in huis. Dit gebeurt vaak in april en mei als de zon flink begint te schijnen. Mensen laten vaak in het najaar of in de winter zonnepanelen leggen maar dan produceren ze nog weinig stroom. In het volgende voorjaar dan is er een piek."

07-05-2020 19:06:14









En waarom kan die stroom dan niet worden doorgegeven aan het net en dat het net het dan ergens kan opslaan voor als het nodig is.

07-05-2020 20:16:58













Overigens is het best bijzonder dat deze mensen én panelen én nog een ouderwetse meter hebben. Omdat de salderingsmethode (waarbij opbrengst en afname van stroom met elkaar verrekend worden tegen eenzelfde tarief) straks verdwijnt moeten opbrengst en afname los van elkaar geregistreerd worden (dus met twee verschillende meters, in plaats van één die ook achteruit kan draaien). Vandaar dat bij de plaatsing van panelen eigenlijk standaard een slimme meter geplaatst wordt.



@stora : Ons bestaande net is ooit aangelegd voor eenrichtingsverkeer. Dus van de producent naar de klant. Maar nu moet het ineens twee kanten op werken, namelijk ook van klant terug naar leverancier. En daar is het eigenlijk niet op berekend, zeker niet nu dat op grote schaal gebeurt. Daarom kan het net tijdens piekmomenten overbelast raken en dat kan er weer toe leiden dat de panelen hun stroom niet meer kwijt kunnen en in de fik vliegen. Vandaar de beveiliging.Overigens is het best bijzonder dat deze mensen én panelen én nog een ouderwetse meter hebben. Omdat de salderingsmethode (waarbij opbrengst en afname van stroom met elkaar verrekend worden tegen eenzelfde tarief) straks verdwijnt moeten opbrengst en afname los van elkaar geregistreerd worden (dus met twee verschillende meters, in plaats van één die ook achteruit kan draaien). Vandaar dat bij de plaatsing van panelen eigenlijk standaard een slimme meter geplaatst wordt.

07-05-2020 21:10:36











Volgens het artikel is die grens vastgelegd op 253V.



Wat ik hier niet begrijp is dat er geen controller geïnstalleerd die de te hoge spanning afvlakt. Zal wel te duur zijn, met als gevolg dat je een installatie van een paar duizend Euries hebt waar je geen donder aan hebt. @stora : Nominaal op het stroomnet is 230V. Als je daar een hogere spanning op gaat zetten heb je kans dat de apparaten die erop aangesloten zijn doorbranden. Alle apparaten zijn gemaakt voor 230V. Ze kunnen wel wat hebben, maar ergens is een grens.Volgens het artikel is die grens vastgelegd op 253V.Wat ik hier niet begrijp is dat er geen controller geïnstalleerd die de te hoge spanning afvlakt. Zal wel te duur zijn, met als gevolg dat je een installatie van een paar duizend Euries hebt waar je geen donder aan hebt.

07-05-2020 21:15:43











Tweede addertje onder het gras is het plannetje van onze geliefde regering om zowel de levering als de teruglevering te gaan belasten op BTW. Je krijgt dan ook nog eens een rekening van de tollenaars over wat je aan het net levert. Dat kan alleen maar via een "slimme" meter. Vandaar dat ze er zo kien op zijn. Het is een beetje een lange termijnplanning en het is al een paar keer uitgesteld na protesten, maar het zit er wel aan te komen.

Je wordt hoe dan ook een poot uitgedraaid door de tollenaars.



Laatste edit 07-05-2020 21:16 @Lennox : Yep. En nu is onze geliefde regering van plan (bron: Eigen Huis) die saldering zoetjesaan op te heffen, met als gevolg dat de elektriciteitsmaatschappij gratis prik krijgt die ze vervolgens weer doorverkopen.Tweede addertje onder het gras is het plannetje van onze geliefde regering om zowel de levering als de teruglevering te gaan belasten op BTW. Je krijgt dan ook nog eens een rekening van de tollenaars over wat je aan het net levert. Dat kan alleen maar via een "slimme" meter. Vandaar dat ze er zo kien op zijn. Het is een beetje een lange termijnplanning en het is al een paar keer uitgesteld na protesten, maar het zit er wel aan te komen.Je wordt hoe dan ook een poot uitgedraaid door de tollenaars.

