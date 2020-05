Politieagent redt ontsnapte kangoeroe uit vijver Paterswolde (Daarna ontsnapt het dier nog twee keer)

Agent Gerwin Haverkamp van de politie Tynaarlo moet wel eens vaker achter een verdwaalde koe of een loslopend schaap aan. Maar bij de melding dat er een kangoeroe door Paterswolde liep, heeft hij zich even achter de oren gekrabd. ,,Ik heb nog gevraagd of de man die de melding maakte had gedronken."



Het gaat om een wallaby, een kleine kangoeroe, die op zondagochtend in Paterswolde bij een woning het erf op hupte. ,,Toen ik aankwam bij de woning zag ik de bewoonster de tuin in kijken. Toen dacht ik al wel, daar zou de wallaby wel zijn", zegt Haverkamp. De bewoner bevestigde dat: het beestje was in haar vijver gekukeld.



En dus begon de agent aan een bijzondere reddingsactie: ,,Ik heb geprobeerd wallaby uit de vijver te halen, maar je weet ook niet of zo'n beest bijt. Dat deed hij uiteindelijk niet, maar hij was wel sterker dan ik. Hij schopte flink."



Met een touw is het Haverkamp uiteindelijk wel gelukt. ,,We hebben altijd een touw in de auto. Dat heb ik om de nek van het dier gebonden zodat ik in ieder geval zijn hoofd boven water kon houden. Op gegeven moment kwam hij met zijn poten op de kant, toen heb ik hem uit de vijver kunnen trekken."



Maar daarmee was de kous nog niet af. Het beestje is daarna opnieuw ontsnapt. ,,De bewoonster stelde voor een dekentje over de wallaby te leggen, zodat hij misschien wat rustiger zou worden. Toen is hij weer de tuin in gevlucht", zegt de agent.



Gelukkig was de dierenambulance ook snel ter plaatse met een groot vangnet, maar ook daar wist het dier uit te ontkomen. De wallaby wist zo drie keer te onstnappien in één dag. ,,Het lijkt er op dat hij toch graag de wijde wereld in wilde", zegt Haverkamp.



Na nog een poging van de dierenambulance kon de wallaby echt geen kant meer op. De eigenaar van het dier heeft hem uiteindelijk uit het net bevrijd. Het beestje kwam niet uit een dierentuin of kinderboerdeij, maar uit een achtertuin in Paterswolde. ,,Daar is hij over een hek of heg van twee en een halve meter gesprongen", vertelt Haverkamp. ,,Hij heeft de wallaby als huisdier. Of nou ja, als tuindier."



Of het nou het meest bijzondere dier is dat hij ooit gevangen heeft, daar moet Haverkamp toch even over nadenken. ,,We zijn ook wel eens gebeld voor een slang die er vandoor was gegaan." Maar de wallaby wint het uiteindelijk toch, aldus de agent.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: