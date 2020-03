05-03-2020 10:41:10

"in eerste instantie reageerde dat zijn melding niet in behandeling zou worden genomen" Dit is zo herkenbaar.Ik had via de gemeente website een klacht ingediend dat de container niet meer werkte, niet meer open te krijgen. Na drie werkdagen eindelijk een reactie, er zal niets mee worden gedaan. Na een paar dagen natuurlijk allemaal afval zakken rondom de container, foto gemaakt en opnieuw klacht ingediend met foto. Na twee werkdagen een antwoord met dezelfde reactie. Na een week werkte de container weer wel, toch nog happy ending. Wel jammer dat je als burger niet serieus word gemomen door je gemeente.