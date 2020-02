Stormbroedkering moet vogels beschermen in Friesland

Natuurgebied de Workumer Bûtenwaard langs het IJsselmeer in Friesland krijgt een 'stormbroedkering.' Die moet broedende vogels beschermen tegen hoog water van het IJsselmeer.



Duizenden vogels broeden in het honderd hectare grote gebied. Het gaat om weidevogels en kolonievogels als visdiefjes en kokmeeuwen. De Workumer Bûtenwaard komt nu nog elk voorjaar regelmatig onder water te staan. Daarbij verdrinken veel kuikens en gaan eieren verloren.



De Friese natuurorganisatie It Fryske Gea wil oude slenken in het gebied uitdiepen, om ze geschikt te maken voor trekkende vissen uit het IJsselmeer. Met de grond die daarbij vrijkomt, wordt langs het natuurgebied een kleine dijk aangelegd, schrijft Omrop Fryslân.



De dijk krijgt gaten, zodat de slenken een open verbinding hebben met het IJsselmeer. De gaten kunnen worden afgesloten bij hoog water, zodat een soort stormvloedkering ontstaat waar de vogels veilig achter kunnen broeden.

Reacties

26-02-2020 16:13:05 botte bijl

Stamgast



'stormbroedkering', het woord alleen al, daar verwacht je toch een broedmachine op windenergie

26-02-2020 16:33:36 stora

Oudgediende



Ik zie dan niet echt een beeld voor me van vissen met een rugzak rondlopen. @botte bijl en wat moet je dan denken van "trekkende vissen".Ik zie dan niet echt een beeld voor me van vissen met een rugzak rondlopen.

26-02-2020 16:34:45 botte bijl

Stamgast



@stora :

zo ver denk ik liever niet zo ver denk ik liever niet

