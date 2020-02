Bekijk hier het grootste vuurwerk ter wereld

Afgelopen zaterdagnacht is het wereldrecord voor het grootste vuurwerk verbroken. In Amerika is een een vuurpijl van 1m57 en een gewicht van 1.270 kilogram 670 meter hoog geschoten.In Steamboat Springs is afgelopen weekend geprobeerd om het wereldrecord voor grootste vuurwerk te verbreken. Tim Borden en zijn team hebben, onder het toeziend oog van Guiness Worlds Records, een vuurpijl van 1.270 kilogram 670 meter de lucht in geschoten. Vorig jaar mislukte de poging nog omdat de pijl niet van de grond kwam. Dit jaar ging alles naar wens, met een reusachtige en mooie knal tot gevolg. Het vorige record was een vuurpijl van 1.087,26 kilogram en werd in 2018 afgevuurd in de Verenigde Arabische Emiraten.