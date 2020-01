Gerda zwemt in vijf graden koud water

OOSTWOUD - Ze had er weken op gewacht en vandaag was het dan zover: het water was voor Gerda koud genoeg om een ijsmijl te zwemmen. Dat deed ze in haar eigen dorp Oostwoud.



Een ijsmijl is 1.609 meter zwemmen in water dat kouder is dan vijf graden, legt Christa Hesterman, ijszwemofficial, uit aan NH Nieuws. Voordat Gerda het water ingaat, wordt de temperatuur nog gemeten. Die is goed, namelijk 4,3 graden.



De eerste meters gaan voortvarend en er staat veel publiek langs de kant. “Ik ben echt supertrots op haar", zegt haar buurvrouw Elly Leeuwerik. Ook Gerda’s man Jasper is enthousiast: "De trots kan je niet beschrijven, want het is echt iets dat weinig mensen kunnen."



Het zwemmen in ijskoud water is niet alleen gekkenwerk, maar ook nog eens riskant. Daarom wordt de fanatieke zwemster door de arts zorgvuldig in de gaten gehouden. "We tellen onderweg haar slagfrequentie. Gaat die drastisch naar beneden, dan letten we erop of ze wel goed blijft zwemmen."



Finish

Na ongeveer een half uur bereikt ze de finish in haar achtertuin. Als ze uit het water komt, blijkt dan ook dat het erg zwaar is geweest. Ze is onderkoeld en moeilijk aanspreekbaar. Bibberend vertelt ze blij dat ze het heeft gehaald.



Nadat ze warm geworden is in de sauna, blijkt dat ze er nog lang niet klaar mee is. "Ik doe ook mee aan de Bodegraven Ice Swim, een wedstrijd van een kilometer. En ik heb er vijf kilo aangegeten, dus die wil ik er ook graag weer van af hebben. Dus ik ga in het voorjaar wel weer hardlopen", zegt ze lachend.

Reacties

26-01-2020 08:08:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.249

OTindex: 33.469

Quote:

Het zwemmen in ijskoud water is niet alleen gekkenwerk, maar ook nog eens riskant. Daarom wordt de fanatieke zwemster door de arts zorgvuldig in de gaten gehouden. "We tellen onderweg haar slagfrequentie. Gaat die drastisch naar beneden, dan letten we erop of ze wel goed blijft zwemmen."

als het zo gevaarlijk is, dan zou die dokter haar misschien beter tegen kunnen houden als het zo gevaarlijk is, dan zou die dokter haar misschien beter tegen kunnen houden

26-01-2020 09:00:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.819

OTindex: 74.896

Quote:

Ze is onderkoeld en moeilijk aanspreekbaar. Bibberend vertelt ze blij dat ze het heeft gehaald.



Als je blij bent dat je je lichaam dít aangedaan hebt, dan is het inderdaad gekkenwerk waar een normaal mens niet aan begint! Als je blij bent dat je je lichaam dít aangedaan hebt, dan is het inderdaad gekkenwerk waar een normaal mens niet aan begint!

26-01-2020 09:05:47 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 311

OTindex: 273

Wnplts: Velsen Noo





Zij liever dan ik, maar dat terzijde en geheel onbelangrijk.



trouwens, als ze hier een account aanmaakt kan ze elke dag een paar beroemde minuutjes tentoon spreiden Het enige "goede"dat ze ermee heeft bereikt is dat ze o.a. op websites verschijnt, zogezegd haar famous minutes .Zij liever dan ik, maar dat terzijde en geheel onbelangrijk.trouwens, als ze hier een account aanmaakt kan ze elke dag een paar beroemde minuutjes tentoon spreiden

26-01-2020 10:09:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.563

OTindex: 72.678



Of alleen omdat t gekkenwerk is? En is er nog een goede reden dat ze dit doet?Of alleen omdat t gekkenwerk is?

26-01-2020 10:18:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.249

OTindex: 33.469

@allone :

omdat het kan en omdat die dokter haar niet tegenhoudt....

(wellicht zou een verstandiger buurvrouw ook een goede invloed hebben ) omdat het kan en omdat die dokter haar niet tegenhoudt....(wellicht zou een verstandiger buurvrouw ook een goede invloed hebben

26-01-2020 10:25:20 stora

Stamgast



WMRindex: 17.448

OTindex: 2.358

Dat is een ijskouwe

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: