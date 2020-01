Eerste zoogdier op de Marker Wadden

Het lijkt erop dat een mol zich heeft gevestigd op de Marker Wadden. Boswachters hadden al langere tijd het vermoeden, maar hebben nu molshopen gevonden. Het is daarmee het allereerste zoogdier dat op de aangelegde eilanden woont.



In het slib werden eerder al pootafdrukjes gezien en er werden kleine holletjes gevonden. Het was nog niet duidelijk of het ging om een muis, rat of ander dier. Boswachters plaatsten wildcamera's, maar ook die boden geen uitkomst.



De molshoop lijkt nu duidelijkheid te geven omdat er volgens boswachter Tim Kreetz geen andere dieren zijn die zo'n soort holletje maken. Het beestje zelf is overigens nog niet gespot.



Volgens Kreetz is het nog niet duidelijk hoe het zoogdier in het natuurgebied is gekomen. Het kan zijn dat hij is komen zwemmen, maar dat lijkt de boswachter een sterk verhaal omdat dat vijf kilometer is. Het zoogdier zou ook tussen bouwmaterialen hebben kunnen zitten.



De boswachter sluit niet uit dat er in de toekomst nog andere grotere dieren komen zoals de bever en otter. Ook reeën vindt hij niet ondenkbaar binnen 5 of 10 jaar. De rat mag van hem nog wel even wegblijven, omdat die veel jonge dieren en eieren eten. Dat is in dit stadium van de Marker Wadden niet gewenst.

Reacties

15-01-2020 10:10:39 venzje









Zo lang het bij maar één mol blijft, zal het feest over een paar jaar weer zijn afgelopen.

15-01-2020 10:28:39 Khitchakut

En wie weet, wellicht is er al meer dan één Mol op het eiland? Ze zijn per slot van rekening (nog) niet gespot.. Ach, als er één Mol over de dam is..En wie weet, wellicht is er al meer dan één Mol op het eiland? Ze zijn per slot van rekening (nog) niet gespot..

15-01-2020 11:06:49 stora









Zou het Albert Mol zijn, die komt bijna ook weer terug denk ik.



15-01-2020 12:09:36 BatFish









Quote:

De rat mag van hem nog wel even wegblijven, omdat die veel jonge dieren en eieren eten. Sja, maar die zullen er wel zeer snel komen als er voldoende te eten is. Die kunnen stukken beter zwemmen dan een mol. Sja, maar die zullen er wel zeer snel komen als er voldoende te eten is. Die kunnen stukken beter zwemmen dan een mol.

15-01-2020 12:21:06 Sjaak









In een groen, groen, groen, groen mollen mollenland...

15-01-2020 13:17:50 botte bijl









het begin is er. we kunnen er dus op wachten dat er van een bepaalde diersoort te veel komen en dat mensen actie gaan voeren dat men daar niets tegen mag doen

15-01-2020 13:22:51 Brennyraas







niet Wie is de mol? maar Waar is de mol?

15-01-2020 15:09:54 Ronnymij













Tenzij het natuurlijk een zwangere Mol is.



Er is dus nog (Mols)hoop @Khitchakut : het zou wel beter zijn als er meer dan 1 mol zit, anders is het zo weer gedaan met de mollenpopulatie op dat eilandje.Tenzij het natuurlijk een zwangere Mol is.Er is dus nog (Mols)hoop

