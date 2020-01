Handlezer: “Uw dochter is bezeten, uitdrijving kost 71.000 dollar”

Een Amerikaanse handlezer heeft met succes 71.000 dollar kunnen aftroggelen van een vrouw. Haar dochter was duidelijk door de duivel bezeten, althans

08-01-2020 19:06:12 Lennox

Tja wat moet je daar nu van vinden? Natuurlijk begrijp ik dat dit oplichting is, maar feitelijk gezien kun je het ook gewoon een kwestie van vraag en aanbod noemen. Misschien gelooft deze vrouw wel echt in wat ze zegt, evenals dat de moeder dat aanvankelijk deed, en had de een iets te bieden waar de ander geld voor over had. Eigenlijk is dit niet veel anders dan wat de Amerikaanse tv-dominees doen (voor veel geld onbewijsbare zaken beweren) en dat is gewoon legaal. Waar nou precies de grens tussen toegestaan en verboden ligt, vind ik vaag

08-01-2020 19:07:57 Heusdenaar

Hoezo is zij schuldig? De zogenaamde gedupeerden doen toch vrijwillig mee?

08-01-2020 19:47:34 Cubbie

Wnplts: Eindhoven





Laten we eerlijk wezen: Misbruik maken van goedgelovige mensen doen de meeste bedrijven op allerlei niveaus en daar hoor je ook niemand over.



Tijdje terug was er nog die reclame voor een oogspray tegen "droge ogen". Der zijn maar heel weinig mensen die daar daadwerkelijk last van hebben en dan is er altijd een onderliggende oorzaak (vermoeidheid etc) die aangepakt moet worden. Maar door middel van suggestie via die reclame hebben een hoop hypochonders-in-spe daar ineens last van en gaan het kopen Weet niet wat erger is hier. De oplichtster of de gek die er nog in trapt ook?Laten we eerlijk wezen: Misbruik maken van goedgelovige mensen doen de meeste bedrijven op allerlei niveaus en daar hoor je ook niemand over.Tijdje terug was er nog die reclame voor een oogspray tegen "droge ogen". Der zijn maar heel weinig mensen die daar daadwerkelijk last van hebben en dan is er altijd een onderliggende oorzaak (vermoeidheid etc) die aangepakt moet worden. Maar door middel van suggestie via die reclame hebben een hoop hypochonders-in-spe daar ineens last van en gaan het kopen

08-01-2020 19:57:08 klok

Als ze $71.000 in cash kan geven dan kan ze ook een dokter betalen, zelfs in Amerika is de gezondheidszorg goedkoper dan de bedragen die de zogenoemde waarzegster wou hebben Wat ik mij nou meer afvraag is hoe het met die dochter gaat, was ze gewoon normaal en zei de "waarzegster" gewoon maar wat, of is er iets mis met die dochter haar mentale en/of fysieke gezondheid? En als dat zo is waarom is die moeder naar een waarzegster gaan zoeken en niet een dokter?Als ze $71.000 in cash kan geven dan kan ze ook een dokter betalen, zelfs in Amerika is de gezondheidszorg goedkoper dan de bedragen die de zogenoemde waarzegster wou hebben

08-01-2020 21:01:02 stora

Zelfs onze eigen koningin Juliana had toen iets met Greet ???

ie had ze ingeschakeld was in haar ban geraakt omdat prinses Marijke niet kon kijke en toen werd ze Christien en kon ze nog niet zien.

08-01-2020 21:04:26 Mamsie

@stora : Zo zie je maar, domheid en goedgelovigheid.... het komt in de beste families voor.

08-01-2020 21:06:44 stora

Als je een goed verhaal hebt en je slachtoffer is wat labiel dan kom je er ver mee. @Mamsie , die was toen in de ban geraakt van die greet Homans of hoe ze ook heet.Als je een goed verhaal hebt en je slachtoffer is wat labiel dan kom je er ver mee.

08-01-2020 21:12:28 Mamsie

Overigens was de oogafwijking van het kind een gevolg van een Rodehondinfectie die de moeder doormaakte tijdens de zwangerschap. @stora : Ja, die Greet was gebedsgenezeres en Juliana als wanhopige moeder geloofde er heilig in.Overigens was de oogafwijking van het kind een gevolg van een Rodehondinfectie die de moeder doormaakte tijdens de zwangerschap.

08-01-2020 22:53:22 Khitchakut

Two things are infinite. The universe and human stupidity.



..And I'm not so sure about the Universe....



Albert Einstein



Ik ben het eens met Einstein..

08-01-2020 23:49:09 botte bijl

en wat mankeert een moeder die daar in trapt die dochter zou dus zijn bezeten....en wat mankeert een moeder die daar in trapt

09-01-2020 00:04:31 HoLaHu

@botte bijl : Als moeder doe je heel veel om je kind te beschermen, daar moet eigenlijk alles voor wijken! Gezond verstand voert dan niet altijd de boventoon...

09-01-2020 00:06:38 HoLaHu

@stora : Quote:

omdat prinses Marijke niet kon kijke en toen werd ze Christien en kon ze nog niet zien.



Waarom kom jij er niet bij

In de rubriek Rijmelarij??



Laatste edit 09-01-2020 00:07 Waarom kom jij er niet bijIn de rubriek Rijmelarij??

09-01-2020 00:24:34 botte bijl

@HoLaHu :

jij bent goed bezig vanavond jij bent goed bezig vanavond

