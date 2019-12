Kas (34) loopt 300 kilometer van Maastricht naar Den Helder voor zieke buurvrouw

DEN HELDER - Hij wist dat zijn buurvrouw Jolanda de zenuwziekte MS had en dat het niet goed met haar ging. Maar toen ze op een dag op een nare manier viel, besefte Kas van Rijkom (34) uit Den Helder pas echt dat het helemaal mis was. Daarop besloot hij iets voor haar te doen. Morgen begint hij aan een 300 kilometer lange sponsor-wandeltocht van Maastricht naar Den Helder.



Kas zag het gebeuren toen zijn buurvrouw, Jolanda Blokker-Terlouw, achter haar rollator liep en zomaar viel. Het was een nare val, want haar man Martin kon haar niet gelijk overeind helpen. Ze hield er een gebroken schouder aan over. Voor Kas was dit het moment om zijn hulp aan te bieden.



Hij had altijd al goed contact met de familie, legt hij uit. "Ik wisselde gereedschap uit met de buurman en ik kende mijn buurvrouw als een hele actieve vrouw. Ze zat onder andere in de leiding van de scouting waar haar dochter lid van was."



Hij wist dat ze ziek was. "In 2015 had ze de diagnose MS gekregen, maar ze heeft een heel progressieve vorm. Ik zag haar steeds verder achteruitgaan en door die val realiseerde ik me dat er iets moest gebeuren." Dat het helpen van je buren niet vanzelfsprekend is, ontdekte hij toen hij bezig was met de voorbereidingen van zijn actie. "Sommigen kennen niet eens hun buren. Maar voor mij is het normaal om mijn buurvrouw te helpen."



Maar Kas is niet meer alléén haar buurman. "Jolanda vertelde me dat ze me beschouwt als een zoon. En zelf ziet ze zich dus als oma voor mijn kinderen. Dat vond ik heel mooi om te horen."



De zenuwziekte MS is een ongeneeslijke ziekte. In Rusland wordt echter een therapie aangeboden waar veel patiënten baat bij lijken te hebben. De behandeling stopt de ziekte, maar geneest de eerdere complicaties niet altijd - maar soms wel. Zo kon de ernstig zieke MS-patiënt Jeroen de Wit, toevallig ook een inwoner van Den Helder, al niet eens meer praten voor hij de behandeling onderging. "Inmiddels kan dat nu wel", weet Kas.



Hij hoopt dat Jolanda ook baat heeft bij de behandeling, die zo'n 50.000 euro kost. "Maar ze is al blij als daardoor de ziekte stopt. Anders weet je zeker dat ze er over vierenhalf jaar, of misschien al eerder, niet meer is." Het geld voor de behandeling ontbreekt alleen, en daar wil hij bij helpen, wist hij. "Ik wilde iets groots doen om geld voor haar op te halen", zegt hij.



In het dagelijks leven is hij politieagent. "Ik ben fit en sport veel. Vorig jaar had ik al eens het idee opgevat om met een vriend een lange tocht te wandelen vanaf mijn geboorteplaats Enschede. Hierop doordenkend kwam ik op het idee om nu voor Jolanda een stapje verder te zetten. Ik besloot een sponsortocht van Maastricht naar Den Helder op te zetten."



Kas loopt de tocht in zijn eentje. "Ik heb veel zin om het te doen. Thuis zijn we met z'n zevenen - waarvan vijf kinderen, druk dus. Nu kan ik heerlijk mijn hoofd leeg maken."



Vandaag wordt Kas door de dochter en man van Jolanda met de auto naar Maastricht gebracht. Hij begint morgen op het Vrijthof met de 300 kilometer lange wandeltocht.



Hij wil elke dag rond 7.00, 7.30 uur starten met lopen, en hoopt om 16.00 uur aan te komen op de locatie. Dankzij sponsoren krijgt hij gratis overnachtingen en diners. "Ik loop gemiddeld 44 kilometer op een dag." Als alles goed gaat, komt hij op 19 december aan op de eindbestemming, het adres van zijn buurvrouw Jolanda in Den Helder.



Onze mediapartner LOS Radio belt tijdens de tocht dagelijks om 11.45 uur met Kas.



Uiteraard hoopt hij op veel donaties, dit kan worden gedaan via de site msstoptmijniet.nl. Jolanda hoopt volgende maand naar Moskou te kunnen voor de stamcelbehandeling.

