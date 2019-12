Muur-banaan ter waarde van ruim een ton door bezoeker opgegeten

Een banaan die met een stuk ducttape op een muur was geplakt als onderdeel van de kunstbeurs Art Basel Miami Beach, is door een bezoeker opgegeten. Het werk werd vorige week getaxeerd op 120.000 dollar (108.000 euro). Dat schrijft persbureau AFP zondag.



Het werk, Comedian genaamd, is van de hand van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. Het is een kunstwerk in een oplage van drie, alle exemplaren werden afgelopen week al verkocht voor de vraagprijs. Het werk werd echter zaterdag van de muur gehaald door David Datuna, die zelf performance kunstenaar is. Hij at de banaan op en filmde dat ook. „Ik hou van het werk van Cattelan en ik hou van deze installatie. Het smaakte heerlijk”, plaatse hij als toelichting bij het filmpje.



Daarop werd de banaan vervangen door medewerkers van de beurs. Datuna werd door de beveiliging afgevoerd. Later op zaterdag werd de politie ingeschakeld om het kunstwerk te bewaken. Het stuk wordt geleverd met een certificaat van echtheid, het staat de eigenaren daarmee vrij het stuk fruit zelf te vervangen, schrijft de BBC. Volgens galerijhouder Lucien Terras is de schade daarmee „beperkt gebleven”. Cattelan zelf heeft niet gereageerd.



Cattelan verwierf bekendheid doordat hij eerder een gouden toiletpot maakte en tentoonstelde. Het werk was omgerekend ruim 1 miljoen euro waard en werd in september dit jaar in Engeland gestolen. Het gouden werk, getiteld America, was een tijd lang in New York te zien. Tijdens de expositie werden bezoekers van het Guggenheim aangemoedigd van het 18 karaat gouden toilet gebruik te maken.

En dat was zomaar een spontane actie door een willekeurig persoon, die helemaal niks te maken had met extra aandacht genereren voor dit kunstwerk? Net zo min als de mediagenieke diefstal van die gouden wc-pot, die stomtoevallig van dezelfde kunstenaar is?

