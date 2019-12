Halfbroers zoeken vader via DNA-test, maar vinden elkaar

Robin Blitzblum en Danny Stam kenden elkaar niet, maar ze bleken nadat ze een DNA-test deden één grote overeenkomst te hebben: hun vader.



De twee deden de test via het bedrijf MyHeritage afzonderlijk van elkaar en zonder dat ze het van elkaar wisten, in de hoop dat ze hun vader zouden vinden. Die hebben ze beiden namelijk nog nooit gezien.



Voor de test moesten ze een monster met DNA sturen naar een laboratorium. Daarna werd dat DNA vergeleken met een database met duizenden mensen. Door die test werd duidelijk dat de twee halfbroers waren.



Daarnaast bleken ze een halfzus, die in New York woont, te hebben. 'Danny was een paar dagen na de uitslag van de test bij mij thuis en het klikte meteen', vertelt Robin. 'En met onze zus was het hetzelfde. Vanaf het eerste moment, alsof we elkaar al ons hele leven kende.'



Het hoofddoel was hun vader te vinden en juist dat is nog niet gelukt. Wel weten ze het een en ander over hem: hij heette Peter en had waarschijnlijk blonde krullen.



'Dezelfde avond nog zijn ze naar het Vondelpark gelopen. En daar is het gebeurd'



DANNY STAM

'Mijn vader heeft onze moeder in het Zuiderbad leren kennen', vertelt Danny. 'Dezelfde avond nog zijn ze naar het Vondelpark gelopen. En daar is het gebeurd. Hij fluisterde in het oor van mijn moeder dat ze vanaf dat moment zwanger was.'



Ook zou Peter vaak op het Leidseplein hebben gelopen. Ook zou hij veel in de vroegere club Lucky Star, in de Korte Leidsedwarsstraat, zijn geweest.



Voor nu moeten Robin en Danny het dus doen met vooral veel kleine aanknopingspunten, wachtend op de volgende DNA match óf een tip van mensen die Peter gekend hebben.



'Het is eigenlijk een kwestie van wachten tot er weer een goede link oppopt', zegt Robin. 'We zouden niet verbaasd opkijken als er meer kinderen boven water komen. En dan komt er misschien een oom of neef boven drijven. Dan weet je het zo.'

