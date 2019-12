Maffe stoelchallenge gaat viraal: meeste vrouwen kunnen het maar mannen vaak niet

Op sociale media gaat momenteel een ‘challenge’ viraal die opmerkelijk genoeg vrij makkelijk is te doen door vrouwen terwijl mannen er meestal niet in slagen de ogenschijnlijk simpele uitdaging tot een goed einde te brengen. Ettelijke hilarische filmpjes tonen aan dat bij de chairchallenge vrouwen inderdaad in het voordeel zijn en het andere geslacht roemloos te onder gaat. Probeer zelf maar!



De challenge, die al jaren bestaat maar opeens weer populair is geworden, werkt als volgt. Ga de lengte van twee voetstappen van een muur staan, buig voorover en leun vervolgens met je hoofd tegen de muur. Pak dan een stoel (even van tevoren klaarzetten) en schuif die onder je. Til de stoel op en druk dan het meubelstuk tegen de borst. Vervolgens probeer je, inclusief stoel in die positie, weer rechtop te gaan staan. Het lijkt doodsimpel om alle stappen in genoemde volgorde te doorlopen, maar het venijn (omhoog komen) zit hem aantoonbaar in de staart.



Menigeen breekt zich het hoofd over het feit dat opvallend veel vrouwen de #chairchallenge wel kunnen en mannen vaak niet. De Amerikaanse wetenschapper Jeremy Johnson vermoedt dat het iets te maken heeft met het centrum van de massa van het lichaam. ,,Bij vrouwen ligt dat middelpunt wat lager in het heupgebied en bij mannen juist hoger”, reageert hij in een persoonlijk internetblog. ,,Als vrouwen over de stoel buigen, ligt het massacentrum ongeveer boven hun voeten en bij mannen wat meer naar voren boven de stoel.”



Brian Ford, een professor aan de Britse Cambridge universiteit vermoedt dat de voetlengte een voorname rol speelt bij de uitdaging. ,,Het klopt dat het massa- of zwaartekrachtcentrum bij vrouwen enkele centimeters lager ligt dan bij mannen, maar dat speelt geen rol bij deze uitdaging”, vertelde hij aan tabloids The Sun en Mirror. ,,Mannen hebben langere voeten dan vrouwen en zullen dus op grotere afstand van de muur staan: gemiddeld 60 centimeter. Daardoor val je als man in die houding als het ware voorover en wordt opstaan lastig. Omdat vrouwen dichter bij de muur staan, komen ze makkelijker overeind.”



Dat het sommige mannen toch lukt om de uitdaging te voltooien heeft, aldus Ford, te maken met hun schoenmaat. ,,Mannen met kleine voeten kunnen het waarschijnlijk. Maar lieden met enorme schuiten ongetwijfeld niet.” Andersom geldt hetzelfde. Vrouwen met grote voeten kunnen de challenge waarschijnlijk ook niet.

Reacties

08-12-2019 13:52:22 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.236

OTindex: 36.391

Quote:

Brian Ford, een professor aan de Britse Cambridge universiteit vermoedt dat de voetlengte een voorname rol speelt bij de uitdaging. Ik weet het wel zeker. Daarvoor hoef je geen professor te zijn. Ik weet het wel zeker. Daarvoor hoef je geen professor te zijn.

08-12-2019 14:15:50 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.587

OTindex: 22.164

@Sjaak : Vrouwen willen nog wel eens bezuinigen op de schoenmaat. Wat ook een reden kan zijn is de neiging om verhoogde hakken te dragen. Hierbij wordt ook de effectieve schoenlengte korter.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: