Foutje! Afvaldumping in Assen blijkt gevolg van kapotte container

De grote berg afval op de Markt in Assen maandagochtend was niet het werk van vandalen die hun troep kwijt wilden. Een kapotte klep van een ondergrondse container blijkt de oorzaak.

"Er is geen sprake geweest van afvaldumping", zegt een woordvoerder van de gemeente nu. Eerder meldde de gemeente dat er wel sprake zou zijn van illegaal gedumpt afval.



"De klep van de ondergrondse container was versleten. Daardoor is het afval er allemaal uit gevallen, toen de container uit de grond werd gehaald. Er is nu een andere container geplaatst met een klep die het wel doet", aldus de woordvoerder. Het afval is gisteren meteen na de ontdekking opgeruimd.



Bij de ondergrondse afvalcontainer vlak bij grandcafé Zusjes de Boer lagen onder meer vuilniszakken, een hoop ander plastic en papier op straat.

Reacties

05-12-2019 18:59:42 Khitchakut

Euh, en dit is WMR-waardig omdat? Mij lijkt het een volkomen normaal bericht, container was kapot en is vervangen.. Hier is echt niets zinnigs over te zeggen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: