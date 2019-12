Container houdt twee invalidenplekken bezet in Amsterdam Zuid

Een container in de Jan Luijkenstraat in Amsterdam Zuid houdt al weken twee invalidenplekken bezet. 'Dit is heel belachelijk. Zeker voor alle mensen die mindervalide zijn en die naar het Rijksmuseum willen', stelt buurtbewoner Nils Nijhof.



Volgens hem staat de container er al sinds 3 september. Sindsdien probeert Nijhof ervoor te zorgen dat iemand de container weghaalt. 'Maar u ziet het: tot en met vandaag is er nog niks aan gedaan', stelt hij. 'Welke idioot heeft deze beslissing genomen? Mensen zonder hart en zonder gevoel..'



Nijhof wijst erop dat de container ook gewoon op de stoep gezet had kunnen worden. 'Dus ik snap niet waarom het daar moet. Ik ben heel erg boos. Het is een schande voor de stad.'



'Alleen vergunning voor deze plek'

Volgens een medewerker van Spelt - het bedrijf dat de container heeft verhuurd - staat de bak er sinds 15 oktober. 'Misschien is de huurder vergeten om de container weer te annuleren.'



Na een kleine zoektocht blijkt Van Mourik Bouw de container te hebben gehuurd. Volgens een medewerker was het niet de bedoeling om de bak op de invalidenplekken neer te zetten. 'Maar we hadden alleen een vergunning voor deze plek en geen mogelijkheid om de container ergens ander te plaatsen', vertelt ze. 'De mannen moesten toch aan het werk, dus hebben we de container maar neergezet.



Verplaatsen

Een woordvoerder van stadsdeel Zuid weerlegt de verklaring die door Van Mourik Bouw is gegeven. 'We hebben de aannemer meerdere keren verzocht om de container te verplaatsen, maar dat is nog niet gedaan', zegt hij. Mocht de container er in de toekomst nog staan, dan volgen er volgens de woordvoerder hoogstwaarschijnlijk maatregelen.



Kanttekening

Hoe het dan ook precies zit, Van Mourik Bouw is in elk geval van plan om de container te verplaatsen. Volgens de medewerker zou er daarvoor een nieuwe vergunning zijn aangevraagd, die vanaf 17 december in moet gaan. 'Bij de aanvraag daarvan hebben we in een kanttekening verzocht om alsjeblieft niet meer de parkeerplekken toe te wijzen.'







Reacties

04-12-2019 10:26:12 Khitchakut





Waarom lees ik hier dan over mensen die elkaar de Zwarte Piet proberen toe te spelen?

Ik dacht dat Zwarte Piet tegenwoordig zo'n beetje verboden was in Nederland?Waarom lees ik hier dan over mensen die elkaar de Zwarte Piet proberen toe te spelen?

04-12-2019 12:30:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.247

OTindex: 4.852

@Khitchakut : Dat heeft toevallig niks te maken met de helper van Sinterklaas, maar komt van het kaartspel Dat heeft toevallig niks te maken met de helper van Sinterklaas, maar komt van het kaartspel zwartepieten

04-12-2019 12:45:22 Khitchakut

Wist ik niet hoor @venzje : Joh?Wist ik niet hoor

