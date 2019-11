Man (63) sterft na infectie door lik van hond

Een Duitse man is overleden nadat hij een zeldzame infectie had opgelopen veroorzaakt door het speeksel van zijn hond. De zestiger werd besmet met

30-11-2019 20:40:37

Hmm, als ik het allemaal goed gelezen heb, had de man al drie dagen last van griepachtige symptomen toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Daar overleed hij dan 16 dagen later.

Dan vraag ik mij toch wel af of er misschien toch iets mis is gegaan bij zijn behandeling in het ziekenhuis. Was deze infectie nou werkelijk zo ernstig dat zijn overlijden niet te voorkomen was geweest? Ik ben geen arts, maar ik weet wel dat de mensen die aan een infectieziekte lijden, eerst een cocktail krijgen van antibiotica die tegen de meeste bacteriën helpen. Daarna wordt er een laboratoriumonderzoek begonnen naar de aard van de infectie. Dat duurt toch nooit langer dan een dag of twee. Als daar dan uitkomt dat het een ziektekiem betreft die niet op de cocktail reageert, krijgt de patiënt specifieke medicijnen die speciaal gericht zijn tegen de bewuste bacterie. Nou, als alles dan goed gaat, is de kans volgens mij toch heel groot dat een man van 63, die toch niet echt een heel zwakke hoogbejaarde is, weer vrij snel geneest. Ik vraag mij af of het overlijden van de man in kwestie niet te vermijden was geweest als hij beter was behandeld.