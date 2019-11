Eigenaar van spook-Maserati meldt zich bij gemeente Veenendaal

VEENENDAAL - De vermoedelijke eigenaar van de verweesde Maserati die eerder deze week door boa's in Veenendaal werd aangetroffen, heeft zich gemeld. De gemeente voert volgende woensdag een gesprek met de man om te controleren of de auto inderdaad van hem is.Het oudere model van het dure Italiaanse merk verkeert in slechte staat. Zo is een kapotte zijruit afgeplakt met een vuilniszak. De Maserati had geen kentekenplaten en chassisnummer. Omdat de bezitter van de auto daardoor niet te achterhalen was, plaatsten de boa's een oproep op Twitter met het verzoek aan de eigenaar om zich binnen twee weken te melden.De Maserati zou worden vernietigd als de eigenaar zich niet kenbaar maakte. Of de man nu ook een sanctie tegemoet kan zien, is nog niet bekend.