Al 250.000 maaltijden gered door app tegen voedselverspilling

Amsterdammers hebben al 250.000 maaltijden gered van de prullenbak door gebruik te maken van de anti-verspillingsapp Too Good To Go. De app werd begin vorig jaar in Nederland gelanceerd.



Via de app kunnen mensen een tasje bestellen, waarin ondernemers overgebleven voedsel stoppen. Het gaat bijvoorbeeld om broden die de bakker aan het eind van de dag niet verkocht heeft. Normaal gesproken zouden die voedselresten in de afvalbak verdwijnen, maar met behulp van de app worden ze alsnog opgegeten.



In Amsterdam is via de app in 400 winkels eten te bestellen. Onder andere bakkerijen, supermarkten, hotels en restaurants doen mee.



In heel Nederland hebben één miljoen mensen de app gedownload en werden er al 1,5 miljoen maaltijden gered.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: