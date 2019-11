Er is een goede kans dat je koffie vermalen kakkerlakken bevat

De meesten van ons die zich geen koffieshop-achtige machine kunnen veroorloven om hele bonen te verwerken, schaffen grote blikken of pakken vooraf gemalen koffiebonen aan die weken meegaan.

Een aantal mensen ontwikkelt een allergische reactie na het gebruik van deze type koffie. Het lijkt misschien onschuldig, maar is dat zo?



Verkeerd. De reden waarom ze een allergische reactie ervaren, zal je kippenvel geven.

Dat komt, omdat als je koffie drinkt die gemaakt is van vooraf gemalen bonen, is er een grote kans dat je ook vermalen kakkerlakken drinkt.



Professor Douglas Emlen van de University of Montana deed onderzoek naar vermalen koffiebonen nadat ze last kreeg van allergie.

Uit zijn bevindingen bleek dat voorgemalen koffie wordt verwerkt uit enorme voorraad stapels die besmet raken met kakkerlakken.



Hij legde uit dat er weinig kan worden gedaan om de wezens uit te filteren, waardoor ze allemaal samen met de bonen worden gemalen. Voel je je al ziek? Hier is iets meer: Volgens Amerikaanse standaarden mogen koffiebonen maar liefst 10 procent insectenvuil en insecten bevatten.

Reacties

05-11-2019 17:36:30 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.130

OTindex: 1.443

Toch maar gewoon bonen dus

05-11-2019 17:52:51 HenryHiaat

Deze type? Volgens mij kan de redactie ook wel een kop koffie gebruiken. (of ze schrijven het bewust espresso)

05-11-2019 18:13:23 Barmy

Erelid



WMRindex: 2.785

OTindex: 89

ik maal zelf. mis mn expobar, moet onkalken

05-11-2019 18:38:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.306

OTindex: 73.845

Dat is ook bekend van chocolade. Daar schijnt het ook in voor te komen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: