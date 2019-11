Brutale vos rukt op in IJmuiden

Vossen laten zich in IJmuiden steeds vaker zien. En dat hij ook brutaler wordt is logisch, denkt bioloog Wim Bosch. "Mensen zijn slordig, en wij zorgen voor het nodige voedsel waar ze op afkomen."



Een bezoekje van de vos aan de strandpaviljoens is al lang niet meer vreemd. En ook vissersmannen zoals Wim van Es kunnen regelmatig rekenen op het gezelschap van het fotogenieke roofdier.



"Ik lette even niet op en toen zat 'ie met zijn kop in mijn tas", lacht Haarlemmer Van Es tegenover NH Nieuws. "Broodtrommel in zijn bek. En ik riep nog stop, maar het was al te laat."



Volgens bioloog Wim Bosch laat de vos zich vaker zien, omdat ze simpelweg eerder gewend raken aan de mensen. "En ze worden gelokt door eten te geven. Daar komt bij dat ze vroeger ook vaak werden verdrongen en verjaagd, door jagers die ze zagen als de concurrent voor de konijnenjacht. Maar dat is al lang niet meer zo."



Toch blijft de oprukkende vos voor Bosch ook een zorg. "Het zijn toch wilde dieren. Er komt bij vossen ook nog weleens de vossenlintworm voor. Dat kan ernstige gevolgen hebben als die bij de mens terechtkomt. Maar dat is in deze regio gelukkig nog niet het geval."

Reacties

05-11-2019 09:28:57 Khitchakut





En zo hebben biologen altijd wel wat te mekkeren. Vossen zijn gewoon hartstikke intelligente, propere dieren. En die lintworm krijg je echt zomaar niet van een Vos Daarvoor zal je 'm toch echt flink aan je mond moeten laten likken of zoiets..



.



05-11-2019 09:30:27 jero

Oudgediende



Een "brutale vos" , is dat geen pleonasme?

05-11-2019 09:37:35 Khitchakut





Domesticated Fox.. @jero : Niet alle Vossen zijn brutaal hoor, veel tamme Vossen zijn bijzonder onderdanig en lief..

