Magic Box werkt goed tegen voedselverspilling

Zo'n 1 miljoen Nederlanders hebben zich er al voor aangemeld: het project Too good to go. Aan het eind van de dag kunnen ze een zogeheten Magic Box kopen, bijvoorbeeld bij een restaurant of een bakker. Daarin zitten brood, zuivel, groenten of kant-en-klaarproducten die nog prima te eten zijn, maar niet meer verkocht kunnen worden. Voedsel dat dus gered wordt van de vuilnisbelt.



Consumenten betalen voor de producten in de box, meestal een derde van de normale prijs. Het fenomeen bestaat sinds 2015 en is overgewaaid vanuit Denemarken. Inmiddels wordt op deze manier voedsel bespaard in dertien Europese landen, met in totaal 17 miljoen gebruikers. In Nederland staat de teller op anderhalf miljoen 'geredde' maaltijden.



Wageningen University & Research deed onderzoek naar het effect van de Magic Box. "Het toont aan dat de kopers 90 procent van de inhoud daadwerkelijk opeten. Too good to go is dus een effectief idee om voedselverspilling tegen te gaan", zegt onderzoekster Sanne Stroosnijder in het NOS Radio 1 Journaal.



"Als er iets overblijft, gooit slechts 8 procent van de mensen eten weg. Restanten delen ze vaak met familie en vrienden, of ze gebruiken het de volgende dag of vriezen restanten in", aldus Stroosnijder.



Verrassingseffect slaat aan

Mensen doen vooral mee omdat ze zich ergeren aan verkwisting van voedsel (35 procent). Een op de vier vindt het verrassingseffect leuk - je weet immers niet precies wat er in de doos zit - en voor een op de vijf speelt de gereduceerde prijs een belangrijke rol.



In Nederland zijn er inmiddels 2500 afhaallocaties bij supermarkten, restaurants, hotels en warme bakkers. Geïnteresseerde consumenten kunnen zich aanmelden via een app waarop ook precies staat welke bedrijven meedoen.



Overigens zijn er ook heel veel bedrijven die niet meedoen. "Bij hen staat voedselverspilling nog niet op één", zegt Joost Rietveld van Too good to go Nederland. "Een kleine zelfstandige bijvoorbeeld heeft natuurlijk veel meer dingen aan zijn hoofd, maar ik hoop dat bij alle bedrijven ooit voedselverspilling wel hoog op het prioriteitenlijstje komt te staan. Want het mag allemaal wel wat sneller."



Een van de aangesloten bedrijven is La Place in Rotterdam. "Wij doen nu een half jaar mee en ik vind het geweldig", zegt regiomanager Mascha Polman. "Wij maken hier toch elke dag met liefde en passie de producten, en het is doodzonde als je aan het eind van de dag veel eten moet weggooien. Dus dit is een mooie manier om verspilling tegen te gaan en je maakt er ook nog andere mensen blij mee."

