Rot ei ontploft in woning, brandweer rukt uit

SCHOONHOVEN/LOPIK - Net over de Utrechtse provinciegrens is in een woning een rot ei ontploft.



De bewoners van het huis in Schoonhoven hoorden donderdag een knal en roken een vreemde lucht. Ze schakelden de brandweer in omdat ze dachten dat er een gaslek was.



De brandweer kwam snel langs om metingen te doen, maar van een gaslek bleek geen sprake. Nader onderzoek wees uit dat een rot ei uit elkaar was geklapt. Dit verklaarde de knal en de vreemde lucht in het huis.

Reacties

20-10-2019 16:20:41 Mamsie

Oudgediende



Hadden die mensen dan zelf niet even in de keuken gekeken? Zoiets valt toch wel op, lijkt mij.

20-10-2019 16:53:47 Grouse

Erelid



Hoe lang moet je een ei bewaren voordat het rot wordt?



20-10-2019 17:59:08 BatFish

Oudgediende



. Maar eieren blijven behoorlijk lang in principe enkele weken goed, mits de schaal volledig intact is. Een klein barstje kan bacteriën een weg naar binnen geven. Het eiwit wordt wel minder van kwaliteit - niet zo goed voor meringue, bijvoorbeeld. @Grouse : Hangt er vanaf hoe vers het is als het koopt. Maar eieren blijven behoorlijk lang in principe enkele weken goed, mits de schaal volledig intact is. Een klein barstje kan bacteriën een weg naar binnen geven. Het eiwit wordt wel minder van kwaliteit - niet zo goed voor meringue, bijvoorbeeld.

20-10-2019 18:06:48 botte bijl

Stamgast



rotte eieren zijn krachtig spul

20-10-2019 18:12:55 Grouse

Erelid



Ik heb weleens eieren een week of 7 bewaard. Ver over de datum dus. Dan zijn ze nog prima te gebruiken. (Ik bewaar eieren in de koelkast)

20-10-2019 18:58:06 Sjaak

Moderator



Had iemand de pin eruit getrokken?

20-10-2019 20:13:31 sleeper

Oudgediende



Gas schijnt minder schadelijk te zijn dan een rot ei.

Ik ben iig blij dat ik die zooi niet heb op hoeven te ruimen.

