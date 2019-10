Vrouw met baby in armen gevonden op zeebodem na scheepsramp

Vorige week kapseisde een bootje nabij het Italiaanse eiland Lampedusa. Aan boord ongeveer vijftig vluchtelingen waarvan er dertien stierven. Een week na de scheepsramp heeft de Italiaanse kustwacht tot haar verbijstering nog eens twaalf lichamen gevonden waaronder een moeder die stierf in een innige omhelzing met haar baby van acht maanden oud.



Vorige week werden reeds dertien lichamen – allemaal jonge vrouwen - geborgen, er werden ook 22 personen gered door de Italiaanse kustwacht. Vervolgens zonk het bootje, zo’n zestig meter diep. Al snel vertelden de overlevenden dat er in totaal zo’n 52 personen met het bootje meevoeren waardoor de kustwacht bleef zoeken naar de vermiste opvarenden.



Het duurde tot dinsdag voor de duikers om het bootje te lokaliseren. Waarna ze gisteren tot hun ontzetting nog eens twaalf lichamen op de bodem van de Middellandse Zee telden. Onder de slachtoffers ook een jonge vrouw met een baby in haar armen. Het kind was naar schatting slechts acht maanden oud. Waarschijnlijk hebben de duikers nog drie dagen de tijd nodig om alle lichamen naar de oppervlakte te brengen.



Reden van kapseizen

Waarom het bootje kapseisde is nog niet helemaal duidelijk. Een reconstructie schat dat alle opvarenden naar dezelfde kant bewogen zodra een reddingsschip naderde waardoor hun bootje water schepte en omkantelde.



Een van de jonge mannen aan boord van het bootje getuigde hoe een kindje zijn been stevig vastgreep, in een poging zichzelf te redden. De man moest het kind even loslaten om zichzelf te bevrijden uit het zinkend bootje waarna hij het niet meer vond. Later bleek het een van de slachtoffertjes te zijn.



Ruim 1.000 doden

Volgens de overlevenden is de groep vertrokken vanuit Libië met aan boord vooral West-Afrikanen. Daarna heeft het bootje halt gehouden in Tunesië waar nog eens dertien jonge Tunesiërs aan boord zijn gegaan alvorens koers te zetten naar het Siciliaanse eiland Lampedusa.



Bij het oversteken van de Middellandse Zee zijn dit jaar al ruim duizend mensen omgekomen, aldus een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Reacties

20-10-2019 10:48:25 Khitchakut

Triest, in- en intriest

20-10-2019 11:01:25 omabep

Wat ik me vaak afvraag is waarom er vaak wel veel geld is om dit soort overtochten te kunnen bekostigen en waarom men dan niet gewoon een paspoort kan aanvragen en het vliegtuig nemen en dan asiel aanvragen als men geland is. Veel veiliger en goedkoper denk ik dan. Ik weet wel dat paspoorten niet zomaar te krijgen zijn in veel landen maar met het betaalde geld voor de gevaarlijke overtocht kan je ook een ambtenaar omkopen. Triest inderdaad @Khitchakut Wat ik me vaak afvraag is waarom er vaak wel veel geld is om dit soort overtochten te kunnen bekostigen en waarom men dan niet gewoon een paspoort kan aanvragen en het vliegtuig nemen en dan asiel aanvragen als men geland is. Veel veiliger en goedkoper denk ik dan. Ik weet wel dat paspoorten niet zomaar te krijgen zijn in veel landen maar met het betaalde geld voor de gevaarlijke overtocht kan je ook een ambtenaar omkopen.

20-10-2019 11:11:19 Khitchakut





.

Laatste edit 20-10-2019 11:14 @omabep : Ik denk niet dat het een geldkwestie is, deze mensen worden in eigen land vervolgd, staan op een no-fly list, hun paspoorten zijn geannuleerd of ze worden op andere manieren verhindert om van de geëigende wegen gebruik te maken. Ze zijn daarom gedwongen om hun toevlucht te nemen tot deze dure, maar vooral levensgevaarlijke overtochten! En met enkel één ambtenaar omkopen red je het natuurlijk niet

20-10-2019 11:17:56 omabep

@Khitchakut : Nee, dat is waar. Het zijn ook maar mijn gedachten die ik bij dit soort nieuws krijg.

20-10-2019 11:21:41 Khitchakut





Nee, geen grote bedragen, tezamen een 50 Euro schat ik, en nee, ik had niets verkeerds gedaan, maar niet betalen betekent geen stempel, en daar sta je dan met je goede gedrag, je hebt geen keus



Overigens noemt men hier smeergeld eufemistisch "Tea money"



De grootste afpersing som die ik hier heb moeten betalen was 30.000 Bath, zo'n 890,00 Euro. Dat was een serieus bedrag, mij opgelegd door de hoofdcommissaris van Politie op Koh Samui. Zou ik dat niet betalen dan zou een door de rechter ingetrokken en ongeldig verklaard arrestatiebevel voor mij niet door hem worden ingetrokken, met alle vervelende gevolgen van dien.



Ik zou dan bijvoorbeeld bij een volgende paspoortcontrole, aan de grens ofzo, gearresteerd worden en in het cachot gedonderd worden. Natuurlijk zou men op zeker moment beseffen dat het arrestatiebevel nietig was, maar dan zou ik op zeker al een paar weken in de cel hebben gezeten



In Thailand heeft de Rechterlijke Macht nauwelijks zeggenschap over de Politie, dus het was een legitieme dreiging.



.



Laatste edit 20-10-2019 11:31 @omabep : Begrijp ik beter dan je denkt lieverd, ik woon immers in een van corruptie vergeven land. Vorige maand moest ik naar de grens met Cambodja, een stempel in mijn Visum halen aan de grens.. In totaal heb ik zes 'ambtenaren' smeergeld moeten betalen.Nee, geen grote bedragen, tezamen een 50 Euro schat ik, en nee, ik had niets verkeerds gedaan, maar niet betalen betekent geen stempel, en daar sta je dan met je goede gedrag, je hebt geen keusOverigens noemt men hier smeergeld eufemistisch "Tea money"De grootste afpersing som die ik hier heb moeten betalen was 30.000 Bath, zo'n 890,00 Euro. Dat was een serieus bedrag, mij opgelegd door de hoofdcommissaris van Politie op Koh Samui. Zou ik dat niet betalen dan zou een door de rechter ingetrokken en ongeldig verklaard arrestatiebevel voor mij niet door hem worden ingetrokken, met alle vervelende gevolgen van dien.Ik zou dan bijvoorbeeld bij een volgende paspoortcontrole, aan de grens ofzo, gearresteerd worden en in het cachot gedonderd worden. Natuurlijk zou men op zeker moment beseffen dat het arrestatiebevel nietig was, maar dan zou ik op zeker al een paar weken in de cel hebben gezetenIn Thailand heeft de Rechterlijke Macht nauwelijks zeggenschap over de Politie, dus het was een legitieme dreiging.

