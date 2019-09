Puber (11) rijdt 300 kilometer om samen met man te wonen die hij via Snapchat leerde kennen

Een 11-jarige jongen uit het Amerikaanse South Carolina heeft maandagochtend zijn leven op het spel gezet door urenlang in de auto van zijn broer te joyriden. De puber legde een afstand van driehonderd kilometer af om met een onbekende man te gaan samenwonen die hij even daarvoor via Snapchat had leren kennen. Dat heeft de politie van Charleston donderdag bekendgemaakt.



De tiener uit het kleine plaatsje Simpsonville stapte maandagochtend zonder dat iemand het doorhad in de auto van zijn broer en ging er plankgas vandoor. Na ruim drie uur rijden kwam hij in Charleston terecht, qua oppervlakte de grootste stad van South Carolina. Een politieagent die toevallig naast de jongen op de weg stopte zag dat hij alleen in de auto zat en haalde hem direct naar de kant.



De jongen vertelde de agent dat hij al urenlang aan het rondrijden was en dat hij eenmaal aangekomen in Charleston de weg was kwijtgeraakt. ,,Hij zei dat hij de auto van zijn broer had meegenomen om bij een onbekende man in Charleston te gaan wonen die hij via Snapchat had ontmoet”, aldus een woordvoerder. Tijdens het rijden was hij echter het gps-signaal verloren , waardoor de jongen uiteindelijk de weg kwijtraakte en angstig door de stad reed.



Het kind gaf de agent zijn naam, de naam van zijn vader en het telefoonnummer van zijn vader. Toen zijn vader werd gebeld was deze net op dat moment bezig om de vermissing van zijn zoon aan te geven bij de politie van Simpsonville. Hij reed onmiddellijk naar Charleston om zijn zoon en de auto op te halen. Zijn tablet, waarop de jongen altijd verbinding had met Snapchat, is als bewijsmateriaal in beslag genomen.



De politie is ondertussen een groot onderzoek begonnen om de identiteit van de onbekende man te achterhalen. Mogelijk hangt hem een straf boven het hoofd. De politie wil naar aanleiding van het incident alle ouders waarschuwen om goed te letten op wat hun kinderen allemaal op sociale media uitspoken.

Reacties

29-09-2019 10:51:24 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.164

OTindex: 3.089

Maar goed dat hij de weg kwijt was geraakt, je moet er niet aan denken wat hem had kunnen overkomen.



Ik hoop dat die kerel opgepakt wordt want hij heeft zijn adres gegeven terwijl hij toch geweten moet hebben dat het een heel jonge knulletje betreft.

29-09-2019 11:47:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.917

OTindex: 72.854

Wie heeft dat ventje zo goed leren autorijden?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: