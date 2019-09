Te vroeg voor kerstversiering? Dit koppel uit Overmere hangt huis vol met 100.000 lichtjes

BERLARE - Dat het dit weekend nog een stuk in de 20 graden was, deert Freddy en Ria van het kersthuisje in Overmere niet. Zij hingen al zo’n 30.000

27-09-2019 20:16:09 HoLaHu

Tja, je moet ervan houden...Voor de buren is het wel fijn. 's Avonds de gordijnen open en je hoeft geen lamp aan te doen. Prettig voor de energierekening.

27-09-2019 21:46:53 Mamsie

En mens z'n lust is een mens z'n leven.

Ik hoop alleen dat de omwonenden er geen overlast van ondervinden.



