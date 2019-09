4 typische kenmerken van intelligente mensen

1. Ze vloeken

Een flinke voorraad scheldwoorden is een teken van intelligentie.

Word je af en toe voor bouwvakker aangezien en vliegen de grofste scheldwoorden als een tsunami uit je mond, zo erg zelfs dat je meubilair er wel eens bang van wordt?

Dan heb je misschien wel heel bijzondere hersenen.

Een Amerikaans onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een uitgebreid vocabulaire aan scheldwoorden een teken is van intelligentie, taalkundig inzicht en een grote woordenschat. Ja, verdomme, dat heb je goed gelezen!

Het onderzoek werd uitgevoerd door de psycholoog Kristin L. Jay van Marist College en Timothy B. Jay van het Massachusetts College of Liberal Arts die 60 mensen met verschillende achtergronden nauwkeurig hebben bestudeerd. En hun conclusie was heel duidelijk:

Mensen die veel vloeken en schelden hebben over het algemeen een grotere woordenschat, wat duidt op een hoge intelligentie.



2. Ze maken overal een rommeltje van

Rommel geeft nieuwe ideeën.

Bezwijkt je bureau bijna onder de proppen paper en lege koffiemokken, en krijg je de voordeur bijna niet meer open vanwege alle reclamefolders en lege pizzadozen die erachter liggen?

Dan heb je wel een schouderklopje verdiend. Je hoeft je hier namelijk helemaal niet voor te schamen.

Een onderzoek van de University of Minnesota heeft namelijk aangetoond dat rommelige mensen meer ideeën hebben en creatiever zijn.

Tijdens dit onderzoek werd een groep proefpersonen gevraagd om verschillende problemen op te lossen, en wat bleek? Rommel maakte de deelnemers creatiever en vindingrijker.

Volgens de onderzoeksleider, Kathleen Vohs, belemmert een opgeruimde omgeving het ontstaan van speelse en creatieve inzichten.

'In een rommelige omgeving hebben creatieve mensen het idee dat ze vrijer zijn. En dat helpt ze om conventionele denkpatronen te doorbreken en dingen vanuit een nieuw perspectief te benaderen, terwijl een nette en geordende omgeving vooral veilige oplossingen stimuleert,' legt ze uit.



3. Ze hebben een hekel aan smakken

Personen met een hoge creatieve intelligentie worden sneller afgeleid, bijvoorbeeld door het geluid van iemand die zit te smakken.

Erger jij jezelf dood aan mensen die bijvoorbeeld naast je in de bus zitten en luidruchtig een appel of zak chips naar binnen werken, of aan je collega's die zich helemaal uitleven op hun toetsenbord?

Maak je geen zorgen, waarschijnlijk ben je gewoon heel creatief en intelligent.

Dat is in ieder geval de conclusie van een groep wetenschappers aan de Northwestern University die hun resultaten hebben gepresenteerd in het tijdschrift Neuropsychologia.

Het bleek namelijk dat de proefpersonen met de hoogste scores op creatieve tests ook het meeste last hadden van vervelende omgevingsgeluiden.

De leider van dit onderzoek, Darya Zabelina, legt uit dat mensen met een hoge creatieve intelligentie vaak veel meer zintuigen tegelijkertijd gebruiken, en dat ze daardoor dus veel meer last hebben van storende geluiden. Die kunnen ze namelijk niet zo gemakkelijk negeren als mensen die wat minder creatief zijn.



4. Ze zijn lui

Sta je bekend als een luiwammes? Mooi zo!

Heb jij ook zo'n moeite om op te staan uit de bank en doe je het liefst helemaal niets, of krijg je koude rillingen bij de gedachte om naar de sportschool te gaan?

Dan hebben we misschien goed nieuws voor je.

Uit een onderzoek van de Florida Gulf Coast University blijkt namelijk dat er een verband kan bestaan tussen luiheid en intelligentie.

Uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Health Psychology blijkt namelijk dat mensen die graag lang nadenken over moeilijke en complexe problemen fysiek veel minder actief zijn dan mensen die niet zoveel over dingen nadenken.

Volgens de onderzoekers kan dit verklaard worden doordat intelligente mensen zich minder snel vervelen en dus minder behoefte hebben aan fysieke inspanning om de verveling tegen te gaan.

Reacties

05-09-2019 10:21:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.662

OTindex: 72.161

Punt 3 en punt 4 herken ik wel bij mezelf.

Ik ben dus half-intelligent. Ik weet alleen niet wélke helft!

05-09-2019 10:29:57 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.442

OTindex: 32.144

1, 2 en 4 kloppen aardig bij mij maar of dat met intelligentie te maken heeft

05-09-2019 10:49:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.662

OTindex: 72.161

@botte bijl : Dan ben jij voor driekwart intelligent, of is dat nou dom geredeneerd?

05-09-2019 10:58:58 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.460

OTindex: 4.419



2. Van nature ben ik nogal rommelig. Maar ik heb (mede door mijn vak) geleerd om structuur aan te brengen in mijn omgeving. Dat komt uiteindelijk mijn creativiteit ten goede, omdat ik niet meer de helft van de tijd aan het zoeken ben.

3. Ik ben op auditief gebied supergevoelig. Daarom draag ik vaak een koptelefoon met actieve omgevingsgeluidonderdrukking. En nee, er staat meestal geen muziek aan.

4. Mijn hersenen zijn altijd druk bezig, dus mijn lijf mag graag in ruststand zijn.



1. Geen probleem met mijn intelligentie, taalkundig inzicht en woordenschat. Daar hoef ik echt niet veel voor te vloeken en schelden.
2. Van nature ben ik nogal rommelig. Maar ik heb (mede door mijn vak) geleerd om structuur aan te brengen in mijn omgeving. Dat komt uiteindelijk mijn creativiteit ten goede, omdat ik niet meer de helft van de tijd aan het zoeken ben.
3. Ik ben op auditief gebied supergevoelig. Daarom draag ik vaak een koptelefoon met actieve omgevingsgeluidonderdrukking. En nee, er staat meestal geen muziek aan.
4. Mijn hersenen zijn altijd druk bezig, dus mijn lijf mag graag in ruststand zijn.
Maar uiteindelijk heb ik dit soort flutonderzoeken niet nodig om te bepalen of ik intelligent ben of niet. Het is statistiek en die gaat zelden een-op-een op voor individuele gevallen.

05-09-2019 11:02:15 Porgy100

Junior lid

WMRindex: 17

OTindex: 7

Wnplts: Pineda de

Bij mij klopt alles. Dus moet ik wel heeel intelligent zijn

05-09-2019 11:16:27 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.853

OTindex: 5.614

S volgens mij zitten hier alleen maar intelligente mensen

