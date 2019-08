Methode voor waterstofwinning uit teerzand ontdekt

Canadese ingenieurs bedachten de nieuwe methode om waterstof te winnen uit teerzanden en olievelden en presenteerden die deze week op een geochemiecongres in Barcelona.



De onderzoekers, verbonden aan de universiteit van Calgary in Alberta, injecteren zuurstof in de teerzanden. Hierdoor stijgt de bodemtemperatuur en komt waterstofgas uit de olie vrij. Dit gas wordt door speciale membraanfilters in de productiebron gescheiden van andere, ongewenste gassen, zoals koolstofdioxide en methaan, die in de grond achterblijven.



De methode werkt ook in afgedankte olievelden, waar nog wat olie in de grond zit. Zelfs bij olievelden die nog in gebruik zijn kan de techniek worden ingezet. In dat geval wordt er dus waterstof in plaats van olie gewonnen. Op die manier krijgt een vervuilende bron een nieuw leven en kan ze de energiedrager van de toekomst worden, aldus de ingenieurs.



De nieuwe procedure is milieuvriendelijk en goedkoop. Nu kost het ongeveer twee dollar om één kilo waterstof te produceren. Volgens het bedrijf Proton Technologies, dat werkt aan een commerciële toepassing, komt dat met de nieuwe aanpak op slechts tien tot vijftig dollarcent.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: